Milan e Acqua Lete insieme per sostenere l’ambiente

In occasione dell’Earth Day 2023, AC Milan e Acqua Lete hanno annunciato l’avvio di un progetto di sostenibilità ambientale realizzato in collaborazione con Coripet, consorzio di riferimento nella raccolta e riciclo delle bottiglie in PET.

Dalla sinergia con lo storico brand di acqua minerale italiana, da sempre presente nel mondo dello sport e con una forte vocazione ambientale, AC Milan inaugura infatti nella propria sede di Casa Milan e nei centri sportivi Milanello e Puma House of Football un articolato progetto che realizza un vero e proprio modello di economia circolare attraverso la raccolta delle bottiglie in PET, operata attraverso l’installazione di appositi eco compattatori, e nel successivo riciclo delle bottiglie in una logica ‘bottle to bottle’.

Attraverso questo progetto, AC Milan, Lete e Coripet si propongono di donare nuova vita a oltre 400 mila bottiglie nel corso di una stagione sportiva, contribuendo alla salvaguardia dell’ecosistema attraverso l’ottenimento di una riduzione delle immissioni di anidride carbonica. L’iniziativa sarà oggetto di una puntuale rendicontazione periodica del totale delle bottiglie raccolte e della valorizzazione delle riduzioni di immissioni di anidride carbonica ottenute.

L’impegno, oltre a rappresentare un’importante iniziativa in termini di raccolta selettiva, si pone come primo passo di un progetto ambizioso, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli opinion leader e tutti i più importanti stakeholder di AC Milan, a partire dai suoi dipendenti e tifosi, sull’importanza di corrette pratiche ambientali.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha commentato: “Un nuovo progetto che testimonia la costante attenzione che il club rivolge alla sostenibilità ambientale, insieme a un Partner sensibile come Lete. AC Milan è un’istituzione sociale e culturale, consapevole della responsabilità di potere contribuire a un cambiamento positivo nel mondo in cui viviamo, partendo innanzitutto da noi stessi e dall’esempio che possiamo dare, rivolgendoci in particolare alle future generazioni, molto attente alle tematiche sociali e al rispetto dell’ecosistema”.

“Alimentare una partnership significa sempre più condividere valori e progetti comuni – dichiara Nicola Arnone, Presidente di Acqua Lete – e l’attivazione di questo programma rappresenta un’ulteriore e importante tappa della nostra politica di sostenibilità ambientale che parte da lontano. La nostra azienda è stato il primo player del comparto alimentare ad utilizzare Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo ed è socio fondatore di Coripet che abbiamo voluto al nostro fianco insieme ad AC Milan in questo progetto a testimonianza che la sinergia tra soggetti diversi accomunati da grandi competenze e visioni congiunte possa rappresentare un modello virtuoso da seguire”.