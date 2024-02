A.E.K. BC: Maglia celebrativa per i 100 anni del popolare club greco

I derby ad Atene sono una cosa seria, ma quello che si terrà oggi contro il Panathinaikos rivestirà un duplice significato per l’AEK BC. Il club ateniese per quest’importante occasione sfoggerà infatti la speciale ‘Anniversary Shirt’ che celebra i propri 100 anni di storia. Un traguardo storico che merita un kit del tutto personalizzato e ricco di significato per rendere omaggio alla gloriosa storia centenaria dell’AEK BC. La maglia, che verrà utilizzata esclusivamente in occasione del derby col Panathinaikos valido per la 18^ giornata di A1 Ethniki, è realizzata interamente in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata. Una scelta green condivisa da club e sponsor tecnico, che contiene un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Il nuovo Anniversary Kit dell’AEK BC presenta numerose novità sia in termini di stile che di design, a partire dai colori. Il bordeaux e l’oro sostituiscono infatti il tradizionale giallo e nero, richiamando le divise storiche dell’AEK BC ed esaltando il genetliaco del club ellenico. Anche il design rappresenta un’importante novità per Macron, trattandosi della prima maglia a maniche corte proposta per un top club di basket. Il collo della 100th Anniversary Shirt è a “V” con righe oro, bianco e bordeaux, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con etichetta oro e bordeaux, il logo del centenario del club, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’.

Sul petto, a destra, uno sotto l’altro in oro, il logo dell’AEK BC e il Macron Hero. Al centro, sempre in oro, l’acronimo A.E.K. Sui fianchi sono presenti due bande dorate con all’interno le immagini di tutti i trofei nazionali e internazionali conquistati dal club di Atene. La maglia bordeaux è inoltre caratterizzata, sia nella parte anteriore che posteriore, da una grafica in stampa sublimatica, tono su tono, con il disegno ripetuto dell’aquila bicipite, simbolo della AEK BC. Lo speciale game kit è completato da pantaloncini bordeaux con coulisse bianche e bordo superiore e bande laterali in color oro. (fonte: Macron)