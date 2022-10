A convegno i commercialisti AICAS. Tema centrale: il modello di società di calcio “partecipata”

Al via il 5° meeting nazionale Commercialisti Azienda Sport. “L’azienda calcio partecipata: il modello F.C. Clivense” è il titolo dell’evento di confronto tra operatori del settore organizzato da AICAS, che si terrà a Verona il prossimo 27 ottobre.

Nella sede della Phoenix Group con inizio lavori ore 10:00 (via Torricelli 37), avvocati e commercialisti analizzeranno un nuovo “modello aziendale di smart football”, il quale individua i valori di sostenibilità ed etica dello sport, in cui far riconoscere il proprio tifoso.

Il 5° meeting nazionale è stato organizzato a Verona, ha evidenziato Antonio Sanges (coordinatore e tra i fondatori del progetto AICAS) in quanto il “modello aziendale” della F.C. Clivense (attualmente in categoria “Eccellenza” – girone Veneto – “A”), risulta essere in linea con la “mission” dell’associazione organizzatrice dell’evento. Già in precedenza proprio l’AICAS si è resa promotrice di progetti aziendali di “azionariato popolare” attivati dall’Enna Calcio, dall’Angri 1927 e dal Ceccano.

Per dare un segno tangibile e di condivisione al progetto Clivense, AICAS ha sottoscritto una quota sociale del club fondato al presidente Pellissier (storico capitano e bandiera dell’ex Chievo Verona).

Parlare e confrontarsi a Verona, con avvocati e commercialisti, sul modello “azienda calcio partecipata targato Clivense”, significa approfondire ed analizzare un “nuovo modello di business” che a breve , tutte le societa’ di calcio di Eccellenza, Promozione e Lega Pro dovranno promuovere per vincere la “sfida al calcio austerity” e rendere i tifosi attori principali della vita societaria della propria squadra del cuore.

Nel corso del Meeting, per analizzare il “modello Clivense” saranno approfondite le seguenti tematiche : progetto sportivo di sostenibilità, smart football hub, piano industriale e il nuovo concetto di azienda calcio “partecipata”.

Il programma degli interventi del meeting veneto: Manuela Zennaro Commercialista – Delegato Aicas Veneto (apertura dei lavori): Sergio Pellissier ed Enzo Zanin – Fondatori di F.C. Clivense, Giulio Fezzi – Presidente di Phoenix Group e Direttore Operativo del Crowdfunding di F.C. Clivense , Alberto Fezzi – Avvocato del Foro di Verona e legale di F.C. Clivense, Flavio Farina – Commercialista, Revisore Contabile e Consulente di F.C. Clivense, Alberto Medici – Corporate Finance Manager di Phoenix Group ed esperto di Football Business Management, Nadir Plasenzotti – Avvocato dello Sport Udine, Alberto Rigotto – Commercialista Area Finanza Udinese Calcio , Antonio Sanges – Coordinatore progetto AICAS, Francesco Ventura – Consigliere AICAS, Fabio Vincitorio – Commercialista Delegato Aicas Umbria, chiusura lavori ore 13,00: Antonio Opromolla: Vice Presidente AICAS.

Il 5° meeting nazionale commercialisti Azienda Sport sarà patrocinato dai seguenti brand nazionali: Odp Servizi, Fiscal Focus, SportEconomy e SportBusinessManagement.