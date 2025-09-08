Netrising si conferma al fianco del Cesena FC (Serie B).

Cesena FC ha rinnovato, anche per la stagione sportiva 2025/2026, la partnership con il brand Netrising. L’azienda leader nel settore della comunicazione e del marketing, dopo aver svolto un ruolo di fruitore con la progettazione del sito web e degli spot per le campagne abbonamenti e le divise home e away della scorsa stagione sportiva, sarà ancora media partner del club romagnolo.

La partnership tra Netrising e Cesena FC (realtà di Serie B) ha preso il via nell’estate del 2024 con la produzione degli spot pubblicitari per il lancio della campagna abbonamenti e, successivamente, dei kit gara home e away. Inoltre, in collaborazione con il club bianconero, sono stati sviluppati materiali grafici cartacei e digitali per vari eventi durante il periodo natalizio. Lo step della collaborazione tra le due realtà è proseguito con la disegnazione del nuovo portale web e dello spot di presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026.

Sempre per quanto riguarda la stagione appena iniziata, Netrising comparirà maggiormente agli occhi dei tifosi che affollano l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi. Il logo dell’azienda cervese sarà, infatti, presente non solo sui led bordocampo, ma anche sul maxischermo dello stadio con uno spot audiovideo dedicato.

“La partnership con Cesena FC – ha dichiarato Fabrizio Nicolosi, Founder e Director di Netrising – continua a rappresentare una grande opportunità per mettere a frutto la nostra esperienza e creatività nel settore della comunicazione e marketing. Siamo orgogliosi di supportare una realtà di questo calibro ed entusiasti di aggiungere un ulteriore step al lavoro che stiamo portando avanti insieme.”

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Nick Aiello, VP of Operations del Cesena FC – di rinnovare la collaborazione con Netrising, un media partner di grande e assoluto valore. La scelta di proseguire insieme rappresenta la volontà del Club di continuare a crescere e a strutturarsi sempre di più anche fuori dal campo, come testimonia la progettazione del nuovo sito web, curato proprio da Netrising, un’innovazione importante che consentirà ai nostri tifosi di accedere con facilità a tanti contenuti e servizi dedicati, rafforzando ulteriormente il rapporto che ci lega alla nostra comunità.”