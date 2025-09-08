UFC Fight Night 269: vittorie francesi nell’ottagono di Parigi.

Sabato scorso, nell’arena parigina dell’Accor Arena di Parigi, UFC Fight Night 269, evento top della promotion americana Ultimate Fighting Championship, ha offerto una serata di emozioni forti, con protagonisti locali e internazionali che hanno lasciato il segno nella storia sportiva, ancora tutta da scrivere, delle Mixed Martial Arts (in Italia l’evento è stato trasmesso da Discovery+).

Benoît Saint Denis: l’eroe di casa nel Main Event

Ad aprire le danze l’ascesa di Benoît Saint Denis, che ha neutralizzato il brasiliano Maurício Ruffy (team “Fighting Nerds”) grazie a una strategia lottatoria impeccabile. Già nel primo round il francese ha messo a terra l’avversario in meno di 30 secondi, dominando il grappling e controllando la lotta fino alla fine del primo round. Nel secondo, nonostante qualche guizzo di Ruffy in stand‑up, Saint Denis è riuscito ancora a portarlo a terra, conquistando la schiena e chiudendo la contesa con una devastante “face crank submission” al minuto 2:56 del Round 2.

Un risultato molto esaltante per il fighter locale, che sale a un record di 15‑3 (1 NC) nella sua carriera, con un impressionante netto di vittorie tutte con KO o sottomissioni. Questa vittoria rappresenta la sua seconda affermazione consecutiva, dopo aver interrotto una striscia negativa di due sconfitte.

Rinat Fakhretdinov: un KO da vendetta in 54 secondi

Non da meno è stato l’altro grande momento della serata, firmato da Rinat Fakhretdinov, che ha messo knock‑out Andreas Gustafsson in appena 54 secondi dall’inizio del match. Un body shot preciso e devastante ha lanciato il “Gladiator” verso una raffica di colpi che ha costretto l’arbitro a intervenire immediatamente. Una performance schiacciante che conferma il dominio di Fakhretdinov nella divisione dei welter.

Analisi e prospettive

È stata una serata trionfale per la Francia: Saint Denis non solo ha vinto, ma lo ha fatto nello stile che i fan amano — dominazione dal clinch, transizione efficace a terra, chiusura spettacolare. Il suo mindset post‑match parla chiaro: è pronto a tornare in gabbia anche a breve, sfidando i top‑10 della divisione dei leggeri.

Fakhretdinov, invece, si conferma una forza inarrestabile: il suo record immacolato in UFC e la modalità della vittoria — così rapida e brutale — lo rendono un avversario temuto da tutti i contendenti della categoria.