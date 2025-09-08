Mattia Faraoni a “Radio Romanista” per parlare di kickboxing e della sua passione giallorossa. In arrivo una nuova edizione di Oktagon. Martedì l’annuncio ufficiale.

Nel corso della trasmissione “A Tutto Campo” di Radio Romanista, condotta da Andrea Monaco e Lorenzo Paielli, è intervenuto Mattia Faraoni. Il Campione mondiale kickboxing ISKA ha parlato della sua passione per la Roma e del suo percorso in ambito sportivo. Ecco le sue dichiarazioni e il podcast integrale, disponibile su sito e app di Radio Romanista.

Abbiamo estrapolato le domande collegate ai match di kickboxing, specialità dell’atleta capitolino già da alcuni anni campione del mondo ISKA dei pesi massimi e super massimi.

Mattia, a giugno sei diventato Campione del Mondo dei Pesi Super Massimi ISKA. Sappiamo come è andata, quali sono i prossimi obiettivi e i prossimi impegni?

“È stato pubblicato un teaser la scorsa settimana, lasciando intendere che a breve uscirà una grande notizia che voglio svelarvi…Perché combatterò a Roma dopo un anno e mezzo di distanza, al Palazzetto di Ostia. Sarà un grande evento… Non dico il titolo, altrimenti dico troppo! Non dovete prendere impegni. Dazn ci consiglia i weekend in cui c’è la pausa, cosa che accadrà il 21 novembre (la data esatta di Oktagon Roma, dove Faraoni difenderà il titolo iridato ISKA, sarà annunciata martedì prossimo attraverso un comunicato stampa, nda). Tutti i romanisti e non avranno la possibilità di seguirci”.

Per quanto riguarda le arti marziali, ti spendi molto sul sociale. Quanto pensi che sia cresciuto questo mondo e che cosa manca per farlo crescere?

“Ottima domanda. Sta crescendo in maniera esponenziale da quindici anni a questa parte. Sicuramente, negli ultimi anni il fatto che il mainstream ha iniziato a pensare a noi significa molto. Come Dazn: sappiamo che siamo entrati nelle case degli italiani. Me ne sto accorgendo, sono informazioni che noi chiediamo. E sempre più persone si iscrivono in palestra: kick-boxing, arti marziali… È qualcosa che ci giova. Il primo step è questo. Avendo lavorato su YouTube e sui social, penso di avere avuto un risultato importante. Su YouTube, l’utente medio mi conosceva lì, scopriva che avevo un match importante qualche mese dopo e si incuriosiva. Dunque, c’era un nuovo utente vicino al nostro mondo. È quello che sta accadendo. Da quando Dazn ha iniziato a mostrare i nostri eventi, abbiamo iniziato a fare numeri ‘da Serie A’. Credo che da qui a dieci anni, questo mondo crescerà ancora. È un discorso culturale. Ci vogliono un po’ di anni e noi facciamo numeri da palazzetti da 20mila persone. Adesso stiamo riempiendo palazzetti da 4mila o 5mila persone, che è tantissimo. Quello che serve è che culturalmente le persone comincino nuovamente a fare richiesta per i palazzetti, in modo tale da arrivare anche a quei 20mila di cui parlavo. È un approccio culturale che verrà pian piano”. (fonte: Radio Romanista/Il Romanista).