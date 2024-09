Cesena FC: Elettromeccanica Angelini è Jersey Sponsor dell’Under 18

L’azienda di Forlimpopoli, dopo il triennio al fianco della Primavera, si lega alla formazione allenata da Christian Lantignotti che domenica esordisce in campionato.

Cambia squadra ma resta indissolubile il legame tra Elettromeccanica Angelini e il settore giovanile del Cesena FC (da quest’anno in serie B). L’azienda di Forlimpopoli, che nel 2021 ha festeggiato i sessant’anni dalla nascita, domenica farà infatti il suo esordio sulle maglie della formazione Under 18 nella prima giornata di campionato sul campo della Fiorentina. La selezione bianconera quest’anno allenata da Christian Lantignotti torna così a rappresentare il Cesena nella competizione nazionale di categoria e a misurarsi con top club come Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta, dopo l’eccellente torneo disputato due stagioni fa, che aveva creato la base per la futura squadra promossa in Primavera 1 lo scorso 22 aprile.

Azienda specializzata nell’impiantistica elettrica e termoidraulica, oggi Elettromeccanica Angelini è una realtà da oltre dieci milioni di fatturato, risultato a cui contribuisce l’ultima creatura del gruppo, All-Rent, società di noleggio a medio e lungo termine nata quindici anni fa.

Per Elettromeccanica Angelini si tratta dell’ottava stagione consecutiva al fianco del Cesena FC (in questa in qualità di Premium Partner) e della quarta di fila da sponsor del settore giovanile dopo le precedenti tre contrassegnate dalla doppietta (campionato più supercoppa) messa a segno proprio dalla Primavera nel 2021/22 e ripetuta nel 2023/24.

“Dopo un felice triennio contrassegnato da tanti successi – ha dichiarato Mattia Angelini, direttore operativo e insieme al papà Alberto al vertice dell’azienda – in coerenza con uno dei valori della nostra azienda, quello della coltivazione del talento, abbiamo voluto abbinarci alla selezione che si era ben distinta due stagioni fa, e che rappresenterà il serbatoio per la prossima formazione Primavera. L’auspicio è che anche questa squadra possa mettere in vetrina nuovi calciatori di valore in grado di ripercorrere le orme di chi li ha preceduti”.