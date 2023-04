Sportradar: presentati i dati del “Betting Corruption and Match Fixing 2022”

L’anno scorso è stata infatti una stagione molto intensa per il mondo del pallone, con i Mondiali di Calcio che hanno rappresentato il gran finale per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Un programma ricco di partite ed eventi che ha fatto gola anche agli appassionati di scommesse, sempre pronti a divertirsi e a giocare.

Lo dimostrano i numeri diffusi dalla ricerca “Betting Corruption and Match-fixing in 2022” condotta da Sportradar. Ne emerge un quadro positivo per il settore delle scommesse sul calcio, con un totale di 730 miliardi di euro giocati su 1,41 trilioni delle scommesse sportive in generale. In questo contesto, la Serie A si piazza nella top5 dei campionati di calcio più scommessi, con una media di 89 milioni di euro a partita.

Primo posto assoluto per la Champions League (225 milioni a partita), con la Premier League inglese a seguire con 202 milioni. Terzo gradino del podio per la Liga spagnola grazie ai suoi 95 milioni di euro scommessi a partita, poi l’Europa League che precede di un soffio la Serie A alla luce di 91 milioni di euro puntati su ogni match. Chiude la classifica la Bundesliga tedesca (85 milioni di media).

Considerando invece tutti i campionati sportivi, anche extra calcio, spiccano la NFL americana con 138 milioni a partita (terzo posto assoluto) e la sorprendente Indian Premier League di cricket (IPL), che vanta 135 milioni di euro scommessi su ogni partita, e il quarto posto totale.

Il report ha poi posto l’accento anche sulle scommesse illegali. In questo ambito, nel 2022 sono state identificate 1.212 partite sospette, in 12 diversi sport e in 92 Paesi, su 850mila eventi monitorati. Nonostante un aumento del numero di segnalazioni pari al 34% rispetto al 2021, i dati confermano che il 99,5% dei match non è interessato da tentativi di match-fixing e nessuno sport ha un rapporto di partite sospette superiore all’1%. (fonte: Agimeg)