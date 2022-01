Champion Lubrificants nuovo official partner del brand Torino FC

Il Torino Football Club ha annunciato che Champion Lubricants sarà l’Official Motor Oil Partner per la stagione 2021/22.

In qualità di produttore internazionale indipendente di lubrificanti, forte di oltre 60 anni di esperienza e competenza tecnologica, Champion si concentra esclusivamente sulla produzione di lubrificanti di alta qualità. Grazie al sito produttivo in Belgio, Champion offre una vasta gamma di prodotti premium, che soddisfano e superano le specifiche OEM e vantano una vasta esperienza di primo riempimento OEM e OES. Distribuiti in oltre 100 paesi, i lubrificanti Champion sono ovunque noti per la loro qualità, affidabilità e resistenza. È infine presente sul mercato italiano da oltre 15 anni e distribuito in esclusiva nazionale da C.D.R. Srl Torino, azienda specializzata in distribuzione di autoricambi e lubrificanti.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC: “Siamo felici di avere nuovamente al nostro fianco l’Official Motor Oil Partner Champion, brand internazionale e di rilievo nella propria categoria. Per questo accordo ringrazio inoltre in particolar modo C.D.R., dealer del territorio, che sarà protagonista nell’attivazione della partnership.”

Lionel Zangari, CEO di Centro Distribuzione Ricambi: “Per la nostra azienda C.D.R. e per Champion lubrificanti questa collaborazione riflette al massimo i nostri valori aziendali ed il nostro approccio al mercato. Proprio come una squadra di calcio che collabora per vincere, anche noi nel nostro mondo facciamo squadra con i nostri clienti per portarli a vincere nel loro business”.