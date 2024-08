Zondacrypto nuovo sleeve sponsor di maglia dell’Atalanta BC per 3 stagioni

Atalanta BC ha ufficializzato, nelle ultime ore, l’ingresso nella famiglia nerazzurra di Zondacrypto, uno dei più importanti mercati regolamentati di scambio di criptovalute in Europa. Sarà Sleeve Partner sulla divisa da gioco della prima squadra. Zondacrypto* avrà, inoltre, il title di Official Crypto Exchange Partner. L’accordo di partnership tra i due brand è per 3 stagioni sportive a partire da quella in corso.

“Noi di zondacrypto siamo molto attenti quando si tratta di scegliere i nostri partner. L’Atalanta è una squadra e un’organizzazione che continua a stupire sia a livello nazionale che internazionale. Entrambi condividiamo profondamente diversi valori, come l’apertura all’innovazione, l’attenzione ai giovani e al futuro -ha dichiarato Przemysław Kral, CEO di zondacrypto. Sono molto fiducioso che questa sarà una grande partnership, in quanto stiamo mirando a collegare la prossima generazione della finanza con lo sport di alta qualità. Gli italiani sono già il secondo gruppo di investitori sul nostro exchange, e crediamo che questo sia un mercato con un grande potenziale, come dimostrato dalle nostre collaborazioni in questo Paese”, ha concluso Przemysław Kral.

“Siamo contenti di accogliere zondacrypto, azienda tra le più quotate che opera nel settore delle criptovalute, fra gli sponsor della nostra Società -ha dichiarato Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta BC. La collaborazione tra i due brand non può che essere di stimolo e favorire la reciproca crescita a livello internazionale. Per la nostra Società è sicuramente un valore aggiunto poter collaborare con una realtà moderna e innovatrice quale è zondacrypto”.

* Zondacrypto (nella foto sopra il logo aziendale) è un exchange di criptovalute completamente regolamentato che opera in Italia, dove è autorizzato dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), Polonia, Canada, Slovacchia, Estonia, Svizzera e Lituania. Funziona ininterrottamente dal 2014, il che lo rende uno degli exchange delle più longevi del mercato. Gli utenti dell’exchange usufruiscono di un’interfaccia semplice, oltre 70 asset disponibili per il trading, strumenti di trading professionali e misure di sicurezza all’avanguardia.