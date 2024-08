Il Pescara calcio (Lega Pro) passa da Erreà a Joma Sport

A partire dalla prossima stagione Joma Sport, azienda spagnola di abbigliamento tecnico sportivo, sarà il nuovo sponsor e fornitore delle divise gara del Pescara calcio (anche nella prossima stagione in Serie C). Joma sostituisce dopo tante stagioni il marchio italiano Erreà, sponsor tecnico fino al precedente campionato. Oltre a ciò, dallo scorso 1° luglio, sempre la realtà iberica ha preso in gestione il Pescara Store completamente rinnovato, con tanti prodotti ufficiali e novità pensate per i tifosi del “Delfino”.

“Quella di investire sul Pescara è stata una scelta mirata, sul comparto calcio siamo estremamente selettivi.” sottolinea Alessandro Annibale, Responsabile Commerciale Joma Italia: “Pescara rappresenta, oltre che un club dalla storia prestigiosa, una piazza calorosa, affamata e che vive di sport. Questo ci permetterà di intraprendere progetti locali, oltre al merchandising del Delfino, anche per quanto concerne la diffusione di tutte le nostre collezioni calzature e abbigliamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Joma vanta tre club in Serie A, due Nazionali agli Europei di Roma 2024 (terminati nel giugno scorso, nda), la Federazione Italiana Tennis e quella di Atletica o ancora la Imoco Volley Conegliano leader assoluto nel volley femminile tricolore”.

È presente sul mercato in più di 120 Paesi (il quartier generale è a Toledo, in Spagna) e vanta ben 8 filiali. La sponsorizzazione di squadre e atleti professionistici è la base della strategia di marketing di Joma Sport. In Italia è sponsor tecnico di alcune delle più importanti realtà sportive nazionali: fra team, federazioni, atleti e gli eventi che vestono Joma possiamo trovare la Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera), la Federazione Italiana Tennis e Padel, gli Internazionali BNL D’Italia, i campioni del volley femminile Imoco Volley e del volley maschile Lube Volley, L’Atalanta B.C., l’Hellas Verona FC e il Torino Calcio, l’Acea Run Rome the Marathon, la Firenze Marathon e la Venice Marathon. Joma è inoltre sponsor tecnico di ben 12 Comitati olimpici nazionali, che hanno vestito il marchio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 ed è attualmente presente a supporto di tanti comitati olimpici a Parigi2024 (attualmente in corso). (fonte: Joma Sport)