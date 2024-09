Zlatan Ibrahimovic nuovo ambasciatore internazionale del marchio fintech XTB

XTB, broker e fintech globale che offre una piattaforma di investimento online e un’app mobile, annuncia Zlatan Ibrahimović, icona del calcio, come nuovo ambassador globale del brand. Il calciatore svedese sarà protagonista della più grande campagna di marketing mai realizzata da XTB, promuovendo un’ampia gamma di soluzioni d’investimento in 14 mercati a livello mondiale.

“Il successo nello sport e negli investimenti dipende da fiducia, disciplina e dedizione assoluta, ed è per questo che ho deciso di collaborare con XTB” – ha dichiarato Zlatan Ibrahimović.

La sua carriera si è conclusa nel 2023, chiudendo così un’epoca davanti ai tifosi a San Siro, ma il suo impegno nel mondo del calcio non è terminato; attualmente ricopre il ruolo di Senior Advisor del Milan (Serie A) per i settori amministrativo, sportivo e commerciale. I suoi profili social contano attualmente oltre 120 milioni di follower in totale da tutto il mondo.

“Il carisma, la disciplina e l’energia di Zlatan riflettono perfettamente i valori di XTB e sono entusiasta di accoglierlo come nostro nuovo ambassador globale” – ha dichiarato Omar Arnaout, CEO di XTB. “Zlatan è diventato uno dei migliori giocatori al mondo grazie al suo impegno e alla sua determinazione; un percorso che rispecchia quello che abbiamo intrapreso negli ultimi 20 anni. Siamo entusiasti di questa collaborazione e sicuri che ci permetterà di elevare il nostro brand a nuovi livelli” – ha aggiunto Arnaout.

Questa partnership segue la strategia di marketing di XTB che consiste nello scegliere come brand ambassador internazionali prestigiosi nomi sportivi, fra cui l’ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid, Iker Casillas, e il campione UFC Conor McGregor, unendo il mondo degli atleti professionisti a quello degli investimenti e della finanza.

La nuova campagna, “Dove i tuoi soldi lavorano” posiziona XTB come piattaforma ideale per far “lavorare” i risparmi dei suoi clienti, offrendo una gamma completa di strumenti d’investimento accessibili tramite un’unica app intuitiva. Lo spot pubblicitario, ambientato in un ascensore in continua ascesa, vuole evocare il percorso verso il successo finanziario. Ogni versione di Zlatan che entra e condivide le proprie esperienze, rappresenta esigenze di investimento specifiche che la piattaforma XTB è in grado di soddisfare. Attraverso conversazioni semplici e dirette, gli investitori-Zlatan illustrano la varietà di opportunità a disposizione, sottolineando come con XTB si possa far lavorare il denaro per sé stessi, rovesciando quindi la prospettiva tradizionale.

La campagna omnichannel con Zlatan Ibrahimović è attiva da oggi contemporaneamente in 14 mercati, inclusa l’Italia. Saranno presenti banner e spot video su piattaforme video-on-demand/TV digitali, pubblicità esterna e canali digitali, oltre alla TV tradizionale in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Portogallo. L’agenzia creativa che ha curato il progetto è McCann, mentre Dobro si è occupato della campagna come centro media. (fonte: XTB)