Betting: Accordo strategico Infront-IBIA sul terreno dell’integrità nel mercato delle scommesse sportive

Infront (nella foto il logo aziendale) è diventato “membro associato” dell’International Betting Integrity Association (IBIA), il più grande organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse con i conti dei clienti per gli operatori privati nel mondo. L’accordo sottolinea l’impegno di Infront per l’integrità delle scommesse, la condivisione e la cooperazione delle informazioni e li vede allinearsi con oltre 50 aziende e 125 marchi leader nelle scommesse sportive in IBIA.

Dal 2025 Infront fornirà oltre 70.000 eventi annuali. Ciò includerà la partnership di dati che Infront ha annunciato di recente con l’ITF (International Tennis Federation).

Chris Catling, responsabile di Infront Bettor (fa parte dalla Divisione “Media, Betting e Technology” del gruppo Infront), ha dichiarato: “…Questa partnership rafforza la nostra posizione e offre un’opportunità unica per collaborare con le principali parti interessate in tutto il mondo allo sviluppo delle politiche per contribuire a dare forma a un futuro più sicuro, più equo e più sostenibile per l’industria delle scommesse. Come azienda relativamente nuova in questo spazio, l’allineamento con un’organizzazione della credibilità di IBIA è fondamentale per dimostrare il nostro impegno per la trasparenza e l’integrità, uno dei valori fondamentali di Infront”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a un altro importante attore nell’ecosistema delle scommesse sportive come membro di IBIA. Infront è un’organizzazione riconosciuta a livello mondiale che fornirà una quantità significativa di prodotti da tennis all’industria delle scommesse dal 2025. Infront e IBIA si impegnano a lavorare insieme per garantire i più alti livelli di integrità per quel prodotto e per proteggere tutti gli sport per la corruzione legata alle scommesse.

L’accordo fornisce l’accesso alla rete di monitoraggio globale di IBIA per aiutare a identificare e affrontare le attività di scommesse sospette, nonché le linee guida di conformità sull’evoluzione delle normative in tutte le giurisdizioni. Consente inoltre a Infront di lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione, le organizzazioni sportive e altri operatori, favorendo una maggiore cooperazione del settore. Le partnership di IBIA con le principali federazioni sportive come FIFA, UEFA e il CIO rafforzeranno gli sforzi congiunti per combattere il fenomeno della corruzione presente anche nello sport.

Attraverso la rete di monitoraggio globale IBIA è possibile tracciare le attività transazionali legate ai singoli conti dei clienti. I membri IBIA hanno oltre $ 300 miliardi all’anno nel fatturato delle scommesse (maniglia), rappresentando circa il 50% del settore delle scommesse sportive terrestri e online regolamentate commerciali globali e superiori al 50% solo per il solo online.

Il rapporto Q2 di IBIA ha dettagliato 90 segnalazioni durante il trimestre. I warning della IBIA hanno contribuito alle indagini e alla successiva sanzione di successo di 21 club, giocatori e dirigenti nel 2023.