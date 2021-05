Yahoo nuovo main sponsor di Pramac Racing nel Motomondiale e title nel campionato eSport

Il motomondiale si arricchisce di una partnership all’insegna dell’innovazione e della tecnologia. Pramac Racing ha annunciato un nuovo accordo con Yahoo che diventa Main Sponsor del Team e sarà il primo Title Sponsor di Pramac Racing nel campionato E-sport a cominciare dalla stagione 2021.

Il logo Yahoo sarà presente sulla carena della Ducati di Johann Zarco e Jorge Martín, sulle tute dei piloti e nel box a partire dallo storico circuito di Le Mans. Yahoo connette milioni di persone alle loro passioni in tutto il mondo attraverso contenuti innovativi e offre soluzioni tecnologiche pubblicitarie premium su: Yahoo News, Yahoo Sports, Yahoo Finance e altri strumenti di comunicazione come Yahoo Mail e Yahoo Search che aiutano le persone nell’organizzazione delle proprie attività.

L’accordo è stato mediato dal team internazionale di partnership strategiche di Verizon Media, il team italiano di Havas Sport & Entertainment, specialisti di marketing sportivo e parte del Havas Media Group, creando un’emozionante partnership globale.

“È per noi motivo di grande orgoglio poter annunciare che Yahoo sarà Main Sponsor di Pramac Racing e Title Sponsor del Team E-sport -ha affermato Paolo Campinoti, Team Principal Pramac Racing-. Crediamo che l’approccio tecnologico della MotoGP incontri perfettamente la visione di Pramac e Yahoo. La connessione tra le persone e la tecnologia è la chiave non solo per la sinergia con il Campionato di MotoGP ma anche per una partnership duratura”.

Sulla nuova partnership si è espressa così Kristiana Carlet, VP International Sales di Verizon Media: “Il MotoGP è uno tra gli sport più appassionanti al mondo, con piloti e team all’apice dello sviluppo tecnologico. Yahoo prosegue con la sua strategia di innovazione attraverso contenuti ed esperienze di nuova generazione e questa partnership con Parma è un’incredibile opportunità per Yahoo per continuare a connettere i consumatori con le loro passioni e reinventare il futuro insieme”.

“Questa partnership globale di Pramac con un marchio internazionale come Yahoo segna un altro importante risultato per il nostro obiettivo: continuare a fare la differenza per i marchi, le imprese e le persone -ha concluso Stefano Spadini, CEO Havas Media Group-. Ancora una volta con il nostro team di Havas Sports & Entertainment abbiamo unito i valori di due importanti realtà: quelli di Pramac e Yahoo, che fanno dell’innovazione e del potere delle emozioni leve decisive per coinvolgere il proprio pubblico. Questo diventa ancora più prezioso quando le sponsorizzazioni riflettono in modo coerente e convincente marchi e sponsor. Noi continuiamo a crescere e lo facciamo insieme ai nostri clienti e partner”.