Macron nuovo sponsor tecnico dell’Aalborg BK (SuperLiga danese)

Macron fa il suo ingresso anche nel massimo campionato di calcio danese grazie all’accordo di sponsorizzazione con l’Aalborg BK, club dell’omonima città danese che milita in Danish Superliga. Il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear ‘vestirà’ la squadra biancorossa per le prossime 6 stagioni a partire dal campionato 2021-2022. Nella stagione appena conclusa era legato al brand concorrente Hummel.

L’Aalborg Boldspilklub af 1885, comunemente conosciuto con Aalbork BK, è un club con una lunga storia che parte dal suo anno di fondazione, il 1885, quando un gruppo di ingegneri inglesi, impegnati a realizzare delle linee ferroviarie nella penisola della Jutland, diedero vita prima ad una società di cricket che in seguito si trasformò in società calcistica. Nella bacheca dei trofei della squadra danese spiccano i 4 Campionati danesi vinti e 3 Coppe di Danimarca. L’Aalbork BK è stata la prima squadra danese a partecipare alla fase a gironi della UEFA Champions League, competizione che l’ha vista presente, fino ad ora, in quattro occasioni; 8 le partecipazioni in UEFA Europa League.

“Per noi l’accordo con l’Aalborg BK è molto importante – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – perché si tratta di un Top club del campionato danese, oltre che una società ricca di storia e tradizione. Siamo certi che la partnership con l’Aalborg BK rappresenti un punto di partenza importante per la proposta e lo sviluppo del teamwear nel paese e in particolare nel nord dello Jutland. Entriamo sul mercato danese con prodotti di alta qualità, dal design ‘made in Italy’, studiati e realizzati ad hoc insieme allo staff della società per dare alla squadra e ai tifosi qualcosa di davvero unico e personalizzato. La storia dell’Aalborg è ideale per sviluppare una collezione che possa esaltare identità e valori della squadra in campo, così come l’affetto e la passione dei tifosi biancorossi”.

“Avevamo la necessità di avere un nuovo fornitore tecnico e Macron è il partner ideale per soddisfare le richieste dei nostri numerosi fans. Macron fornisce alta qualità, design accattivante e offre una gamma di prodotti unici. – ha affermato Thomas Bælum, CEO dell’Aalborg BK – Per la nostra società si tratta di un accordo commerciale di grande vaore e del quale beneficeranno anche i nostri club partner che potranno servirsi presso il Macron Store di prossima apertura. Siamo entusiasti che Macron sia un’azienda con focus sulla responsabilità sociale e sostenibilità. La nostra popolare maglia, realizzata a scopo benefico per enti locali di assistenza, continuerà a essere venduta anche con il sostegno di Macron, così come il fatto che tutte le nostre maglie saranno realizzate in PET riciclato”.