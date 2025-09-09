XRP tra pazienza e potenziale: perché il rally di prezzo è solo posticipato

Dopo il consolidamento del 7 settembre, le previsioni degli analisti per il breakout di XRP si spostano su ottobre. Con la decisione della Fed e l’imminente verdetto sui possibili ETF spot in arrivo, cresce l’attesa. Intanto Bitcoin Hyper supera i 14 milioni in prevendita.

Il 7 settembre è arrivato e passato, e il breakout esplosivo di XRP che molti analisti si aspettavano per quel giorno, alla fine, non si è materializzato. Invece di delusione, tuttavia, il mercato ha offerto una lezione di pazienza esemplare, rivelando una forza di fondo che potrebbe essere ancora più rialzista nel lungo periodo.

Per analisti come Zach Rector, la data non ha segnato un fallimento, ma la fine di una lunga fase di consolidamento. L’attenzione si sposta ora su un nuovo orizzonte temporale, con catalizzatori ancora più potenti pronti a entrare in gioco nelle prossime settimane.

L’anatomia di un consolidamento: cosa è successo il 7 settembre

Invece di una rottura parabolica, il 7 settembre ha visto XRP mettere alla prova i suoi livelli di supporto. Dopo un breve calo, una massiccia ondata di acquisti ha assorbito la pressione di vendita, spingendo il prezzo a rimbalzare con forza fino a circa 2,92 dollari. Questo movimento è tecnicamente significativo: il mercato ha rifiutato i prezzi più bassi, dimostrando che una solida base di acquirenti era pronta a intervenire.

L’evento, quindi, non è stato un “non-evento”, ma un test di mercato superato con successo. Ha confermato che il livello di supporto intorno ai 2,80 dollari è robusto e ha trasformato l’attesa in una base di lancio più solida. Secondo l’analisi di Rector, infatti, questa azione di prezzo ha segnato il “bottom” definitivo, chiudendo il capitolo del consolidamento e aprendo quello della preparazione per la prossima, vera fase di rialzo.

I motori del rialzo: i due catalizzatori che potrebbero definire il futuro di XRP

Con una base di prezzo ora più sicura, la nuova roadmap punta a un potenziale breakout verso la fascia dei 4-7 dollari entro metà ottobre. Questa tempistica è allineata con due eventi macroeconomici e di settore di importanza fondamentale:

La decisione della Federal Reserve (17 settembre): Il mercato sta prezzando con una probabilità superiore al 90% un taglio dei tassi di interesse. Un allentamento della politica monetaria crea un ambiente “risk-on”, in cui il capitale tende a fluire da asset sicuri verso criptovalute a grande capitalizzazione come XRP, percepite come pronte a recuperare terreno. Il verdetto sugli ETF spot su XRP (ottobre): Questo è il catalizzatore più potente. A ottobre, la SEC dovrà pronunciarsi su diverse richieste di ETF spot su XRP presentate da giganti del settore come Grayscale, Bitwise e Ark Invest. Un’approvazione non solo sbloccherebbe miliardi di dollari di nuovo capitale, ma conferirebbe a XRP una legittimità istituzionale definitiva, rimuovendo ogni ambiguità normativa agli occhi dei grandi investitori.

XRP pronto a volare, mentre la prevendita di Bitcoin Hyper (HYPER) registra numeri da record

La pazienza degli investitori di XRP è stata messa alla prova, ma la tesi rialzista ne è uscita rafforzata. Il 7 settembre, dunque, non è stato il giorno della rottura, ma quello della conferma: il supporto ha tenuto e la fase di consolidamento è terminata.

Ora, tutti gli occhi sono puntati su ottobre. La combinazione di un imminente allentamento della politica monetaria e della potenziale, storica approvazione degli ETF spot crea un setup quasi perfetto. Per chi ha saputo interpretare correttamente i segnali, il vero rally di XRP non è stato annullato, ma semplicemente posticipato, e si preannuncia più potente che mai.

Mentre il mercato osserva la volatilità di XRP, gli investitori a lungo termine continuano a puntare su progetti infrastrutturali con ancora bassa capitalizzazione di mercato, ma che possono contare su un potenziale di sviluppo davvero enorme.

La prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER), in questo senso, è emblematica di questa tendenza, avendo già superato l’incredibile soglia dei 14 milioni di dollari raccolti finora: una cifra tutt’altro che abituale per ICO di questo tipo.

Bitcoin Hyper si distingue come progetto infrastrutturale mirato a rafforzare l’ecosistema Bitcoin. L’obiettivo è creare un Layer-2 ad alte prestazioni, basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), capace di integrare strumenti tipici della finanza decentralizzata e applicazioni intelligenti in un contesto finora dominato da limiti tecnici. Portare DeFi, smart contract e dApp su Bitcoin significa estendere l’utilità della principale criptovaluta oltre la funzione di riserva di valore.

Il token HYPER, necessario per pagare le transazioni e accedere alle funzionalità avanzate, è attualmente in prevendita a 0,012875 dollari per unità, con nuove fasi di prezzo in arrivo tra breve. Inoltre, è attivo un programma di staking con rendimenti superiori al 70% di APY.

Il progetto ha catturato l’interesse degli investitori internazionali, come dimostrano gli oltre 14 milioni di dollari di capitali già raccolti finora. Si tratta di un segnale evidente della crescente domanda per iniziative capaci di costruire infrastrutture solide, pensate per sostenere la prossima fase di maturazione del settore. In un mercato spesso guidato dalla speculazione, Bitcoin Hyper incarna la tesi di lungo periodo: sviluppare basi tecnologiche per creare valore.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.