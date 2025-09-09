Sky Sport vola negli ascolti con tennis, motori e basket.

Ascolti per tennis, motori e basket nella grande domenica di sport su Sky. Ieri nella sono stati 1 milione 542 mila gli spettatori medi in total audience* per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – con 2 milione 762 mila contatti unici, il 9,2% di share TV* e un picco di 1 milione 720 mila spettatori alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky.

Nella domenica non stop di Sky anche i motori. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza che ha visto trionfare Max Verstappen – dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 – ha fatto registrare 3 milioni 75 mila spettatori medi in total audience* e 5 milioni 747 mila di contatti unici, con il 23,1% di share TV. In particolare, Il GP è stato seguito da 1 milione 37 mila spettatori medi in total audience su Sky, con 1 milione 822 mila contatti unici e il 7,2% di share TV. Su TV8 sono stati 2 milioni 36 mila gli spettatori medi in total audience con 4 milioni 54 mila contatti unici** e il 15,6% di share TV*.

In pista anche la MotoGP, con il Gran Premio di Catalunya – dalle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP – che ha mediato 590 mila spettatori in total audience. La vittoria di Alex Marquez a Barcellona ha raccolto anche 836 mila contatti unici, con il 4,2% di Share TV.

Anche il basket nella ricca domenica della Casa dello Sport: l’ottavo di finale degli Europei tra Italia e Slovenia è stato visto da 381 mila spettatori medi in total audience, con oltre 1 milione di contatti unici* e il 3,4% di share TV**.

Ottimi numeri anche per i canali digital di Sky Sport. Su skysport.it gli eventi della giornata hanno totalizzato 2,4 milioni di utenti unici, 2,8 milioni di visite, 4,5 milioni di page views e 1,8 milioni di video views. Sui social, invece, 3,6 milioni di interazioni e oltre 23 milioni di video views.