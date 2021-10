Nuovi sponsor Inter rilanciano l’economia di Suning: si punta allo scudetto

Suning e l’Inter durante l’estate sono riuscite a limitare i danni. Marotta e gli altri membri del management l’hanno ripetuto più volte: sono state necessarie delle dolorose cessioni ma si è messo in sicurezza il club. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le prossime sessioni di calciomercato, non solo per l’Inter ma anche per tutte le altre squadre italiane, che stanno tentando di non perdere troppo terreno contro il Paris Saint-Germain e altri club di Premier League.

Una situazione dunque estremamente complicata, e che ha reso necessari diversi sacrifici in sede di calciomercato estivo, dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno. Le quote sul campionato di Serie A segnalano come l’Inter rimanga comunque una delle principali pretendenti e candidate per la vittoria dello scudetto di quest’anno, nonostante il fatto che abbia perso tre dei principali fautori della propria avanzata durante la scorsa stagione. Conte, Hakimi e Lukaku: l’allenatore che ha creato e amalgamato il gruppo vincente, quello che è probabilmente il miglior terzino destro del mondo e uno degli attaccanti più forti in circolazione.

In nerazzurro sono poi arrivati nuovi elementi validi e la squadra è partita piuttosto bene in campionato con tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate, ma soprattutto è riuscita in ogni caso a trovare nuovi acquirenti e nuovi sponsor, grazie allo status conquistato dopo le vittorie della scorsa stagione.

Lo sponsor storico Pirelli abbandona l’Inter: i nerazzurri “salvati” da Socios

L’abbandono di Pirelli come main sponsor ha segnato infatti un’epoca, dopo venticinque anni di collaborazione stretta e proficua tra le due parti. Pirelli e l’Inter hanno raccontato insieme l’arrivo di Ronaldo, la Champions dell’Inter e tanti altri momenti della storia nerazzurra.

Il posto d’onore tra i nuoi sponsor nerazzuri è stato preso da Socios, società che opera nel campo dei token e dei sistemi monetari digitali, a cui nel corso di quest’estate si sono aggiunti altri marchi importanti come Lenovo, Zytara, Crédit Agricole e DigitalBits. Di fronte, dunque, ai 17 milioni di euro in uscita con la fine degli accordi precedentemente in vigore, l’entrata in scena dei nuovi sponsor ha creato nuovi ingressi monetari per un volume di circa 47 milioni di euro. Cifre molto importanti, specialmente in relazione alla situazione economica esistente in tutti i principali apparati sportivi di tutto il mondo.

Cifre necessarie, anche grazie al prestito corposo concesso da Oaktree nel corso della scorsa stagione, per far fronte al bilanco con cui la società Suning e l’Inter si sono trovate a operare. Ora, la situazione sembra essere più che positiva: sono arrivati Dzeko, Correa, Calhanoglu, Dumfries e Dimarco, e l’Inter può concentrarsi maggiormente sulle situazioni di campo. Con Marotta e Ausilio ora l’Inter si ritrova una squadra comunque molto forte, pronta a lottare per vincere di nuovo lo scudetto.