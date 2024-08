Rugby: nuovo kit home per gli Ospreys firmato Macron

Gli Ospreys, top club del rugby gallese, hanno presentato il nuovo Kit Home che indosseranno nella prossima stagione nei match casalinghi dello United Rugby Championship disegnato da Macron. Il set ha uno stile innovativo che contiene riferimenti alla storia e all’identità del club e omaggia Ospreys in the Community, una fondazione no-profit che insieme alla società gallese lavora e svolge attività a favore della comunità. Dalla partnership è nata infatti una serie di programmi che segue canali specifici, come sport e attività fisica, salute e benessere, istruzione e occupazione.

La nuova Home degli Ospreys per la stagione 2024-25 è nera a girocollo con dettagli viola intorno al colletto e ai bordi manica. La maglia è caratterizzata da una ricercatissima grafica in stampa sublimatica composta dal disegno, tono su tono e all over, di piume di falco pescatore, simbolo della squadra. Le piume creano un effetto movimento e sono abbinate a linee oblique, spezzate e sfumate di colore viola. Sul petto, a destra e in bianco, è ricamato il Macron Hero, a sinistra, lo stemma degli Ospreys.

Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riprende sullo sfondo il dettaglio grafico della maglia, stavolta con l’aggiunta del logo del club, la scritta OSPREYS, il logo Macron e le parole ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco il tipico stemma della squadra affiancato dall’acronimo OITC ovvero OSPREYS IN THE COMMUNITY, a evidenziare il legame tra il club e la comunità che rappresenta.

Un ulteriore dettaglio distintivo è nel tape interno sul fondo maglia, dove è stampata la scritta “THIS JERSEY IS MADE FROM 13 RECYCLED BOTTLES”, intervallata dal logo degli Ospreys. I game set realizzati da Macron per tutti i propri club partner sono infatti prodotti in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata post-consumer e per ogni maglia prodotta viene utilizzato l’equivalente di circa 13 bottigliette in plastica da 0,5L.