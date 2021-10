West Ham United, YIELD App diventa Official Digital Partners

(di Edoardo Lazzari) – Il West Ham United FC (WHUFC) ha annunciato come nuovo official partner YIELD App, una compagnia fintech nata nel febbraio del 2021. Dopo appena 7 mesi dalla presentazione al pubblico dell’app, YIELD App ha messo a segno una grandissima partnership con uno dei club più rinomati della Premier League inglese, diventando Official Digital Asset Wealth Management Partner degli Hammers fino al 30 giugno 2022.

YIELD App è un servizio online che permette all’utente di investire in assets digitali e di entrare in maniera semplificata e guidata nell’investimenti crypto e nel DeFi banking. Con un tasso di interesse annuale netto del 20% sugli assets proposti, YIELD App vanta già 60mila utenti in tutto il mondo e un portafoglio da 400 milioni di dollari. I comunicati apparsi il 29 settembre sia sul sito ufficiale del West Ham United sia sulla sezione press di YIELD App precisano la natura della collaborazione tra i due brand: come riporta il sito del club londinese, la partnership permetterà YIELD App di comunicare con la crescente fanbase globale del West Ham attraverso giveaway, merchandise esclusivo per tutta la stagione e campagne social negli account del club,mentre i fruitori dell’app potranno accedere a servizi privilegiati e esperienze uniche di hospitality nelle partite casalinge degli Hammers nella suggestiva cornice dell’Olympic Stadium di Londra.

Nathan Thompson, Direttore Commerciale del West Ham United, accoglie così il nuovo partner: “Diamo il benvenuto a YIELD App all’interno della famiglia del West Ham United. Crediamo fortemente che YIELD App potrà fornire alla nostra fanbase strumenti educativi e accesso libero alle migliori opportunità di investimento online. La nostra parntership consentirà ai nostri fans di fruire di queste opportunità a disposizione indipendentemente dalla loro conoscenza finanziaria o tecnica”. Justin Wright, Chief Operations Officer di YIELD App, si unisce alla soddisfazione del club: “Siamo lieti di collaborare con il West Ham United. L’incredibile strategia di sviluppo del club e la visione a lungo termine per il successo sono elementi che sentiamo anche nostri. Non vediamo l’ora di sviluppare una relazione duratura con il club e tutti i suoi fans sparsi per il mondo”.

La partnership è solo una tra i tanti e recenti accordi nel mondo dello sport tra i club e le industrie di digital assets: come infatti sottolinea il comunicato di YIELD App, l’accordo di inizio settembre tra Crypto.com e il Paris Saint Germain (che dovrebbe portare nelle casse del club parigino circa 30 milioni in tre anni) è stato significativo per YIELD App e per tutto il settore delle criptovalute. “Che lo si chiami soccer o football, una cosa è certa: questo è uno sport che ha catturato i cuori di miliardi di persone per generazioni – fa notare Tim Frost, fondatore e CEO di YIELD App: questo fatto rende la nuova partnership una grande opportunità per YIELD App per raggiungere un pubblico variegato e mainstream attraverso i nostri prodotti di punta. Accoglieremo i nuovi utenti e i curiosi nella nostra piattaforma, che riteniamo essere una delle più intuitive ed accessibili dell’intero mercato”.