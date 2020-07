Al via l’evento di lancio degli Stati Generali del Mondo del Lavoro dello Sport (8-11 settembre)

Al via gli “Stati Generali del Mondo Lavoro dello Sport” (Milano, 8-11 settembre). La kermesse (on web e live), è nata per creare un confronto costruttivo fra le persone che sono soggetti attivi del mondo dello sport sul tema lavoro. L’appuntamento di lancio è previsto per martedì 28 luglio, dalle 16:30 alle 18, su piattaforma Zoom.

Istituzioni, manager, sportivi e aziende porteranno, nell’occasione, il loro punto di vista sull’attuale situazione del sistema sport: una tavola rotonda virtuale dove saranno presentate le tematiche che verranno affrontate durante l’evento di settembre. L’evento, dal titolo “Gli Stati Generali Mondo Lavoro dello Sport“, racconterà un settore in continua evoluzione in cui professionalità e nuove competenze sono sempre più determinanti per competere. E al tempo stesso far emergere le ricadute occupazionali del comparto sportivo che dal 2013 al 2018 ha registrato un aumento del 3,2 %.

“L’Italia rappresenta un’eccellenza sportiva, riconosciuta a livello mondiale come testimoniano le assegnazioni a Torino delle Atp Finals e a Milano-Cortina delle Olimpiadi 2026. E mai come oggi questo settore può essere un traino importante per il sistema lavoro del nostro Paese. Il programma abbraccerà diverse tematiche sempre più centrali per il sistema sport. Dai grandi eventi – i nuovi metodi di gestione e le relative ricadute occupazionali – alle politiche di rilancio necessarie dopo la pandemia, dai ruoli e le nuove professionalità dei manager dello sport al settore in espansione degli E-Sports. Focus anche su come i valori dello sport possano aiutare l’organizzazione aziendale e sul terzo settore, con Laureus Italia in primo piano” ha dichiarato a Sporteconomy Pier Carlo Barberis ideatore dell’evento.