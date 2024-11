Vueling e il Barça Femminile presentano il nuovo aereo della squadra ispirato alle carriere delle sue giocatrici

Questo fine settimana, prima della partita contro il Real Madrid, il Barça Femminile salirà per la prima volta a bordo dell’Airbus A320 di Vueling, con un nuovo design che, con lo slogan “Dream, Play, Fly”, presenta le immagini di Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham-Hansen, Salma Paralluelo, María León e Patri Guijarro in rappresentanza della squadra blaugrana.

Questo nuovo design si ispira alle carriere delle giocatrici della prima squadra femminile: come sognavano di giocare quando erano bambine; come, grazie all’impegno e alla perseveranza, sono riuscite a realizzare il loro sogno e a giocare a livello professionistico; e come, ora, stanno volando in alto, diventando punti di riferimento per le generazioni future.

L’interno dell’aereo, che simulerà un campo da calcio incorporando il cerchio centrale nel corridoio, presenta una nuova personalizzazione dei poggiatesta dei sedili, con i colori blu e granata e lo slogan “Dream, Play, Fly”. Inoltre, i finestrini mostrano un messaggio legato alla partnership e, all’esterno della fusoliera, sotto il finestrino del pilota, ci sarà il nome di questa collaborazione,“Blaugranes al vent”.

Sette mesi dopo la firma dell’accordo di sponsorizzazione tra Vueling e FC Barcelona, ​​la collaborazione è diventata un punto di riferimento nel mondo dello sport e dell’aviazione grazie alla sua natura innovativa, al suo impegno sociale e alla sua straordinaria proiezione verso il futuro. Va ricordato che questo accordo ha reso l’FC Barcelona la prima squadra di calcio femminile europea ad avere la propria immagine proiettata su un aereo di una compagnia aerea di linea.

In questi primi mesi, l’aereo Airbus A320 ha accompagnato le giocatrici alle competizioni europee e nazionali. Ha inoltre trasportato più di 125.000 passeggeri verso 60 destinazioni verso cui Vueling viaggia in tutta Europa. In totale, sono stati effettuati quasi 750 voli per oltre 740.000 chilometri, contribuendo così a dare visibilità allo sport femminile, uno degli obiettivi della collaborazione.

Secondo Sandra Hors, Director of Corporate Affairs, Brand and Sustainability di Vueling “si tratta di una partnership che è riuscita a entrare in contatto con il pubblico ed è stata accolta molto bene, generando interesse e curiosità anche al di là dei nostri passeggeri. Insieme stiamo promuovendo i due brand, la nostra città e il desiderio di sostenere la figura della donna nello sport e nella società”. (fonte: Vueling)