Sponsor: ChainOn firma accordo di partnership con Trentino Volley

ChainOn, il marketplace delle sponsorizzazioni, ha sottoscritto con Trentino Volley, club di riferimento della pallavolo italiana ed internazionale.

Nel negozio privato di Trentino Volley, le aziende che vogliono far crescere il proprio brand potranno trovare un’ampia varietà di offerte, per qualsiasi livello di investimento a partire da 2mila euro. Tra i vantaggi disponibili ci sono esperienze esclusive al fianco dei giocatori, visibilità alla ILT Quotidiano Arena per tutta la stagione, opportunità di networking B2B con altri partner per ampliare la propria rete, divise autografate dai campioni e molto altro. Questi benefit permetteranno alle imprese di rafforzare la propria presenza in un contesto sportivo di altissimo livello.

Tutte le aziende italiane ed internazionali, dopo la registrazione gratuita a ChainOn (collegandosi a questo link) potranno accedere al negozio del club per acquistare le offerte ed essere protagoniste nelle gare di campionato e CEV Cup che la squadra giocherà in questa stagione.

La tecnologia alla base dell’acquisto. Concludere un accordo di sponsorizzazione su ChainOn è facile, veloce e sicuro. Scelta e negoziata – anche con il supporto del customer care – l’offerta più adatta alle proprie esigenze, le aziende concluderanno l’acquisto in pochi minuti, grazie alla tecnologia avanzata basata su blockchain e intelligenza artificiale. Ogni accordo è formalizzato con contratti digitali direttamente con i club venditori e senza alcuna commissione del marketplace a carico dell’acquirente. Il tutto, beneficiando dei vantaggi fiscali: l’investimento in sponsorizzazione è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

Per ulteriori informazioni, visita: www.chainon.it/trentinovolley

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“Siamo davvero entusiasti della nuova partnership con Trentino Volley! È un club di riferimento per la pallavolo nazionale e internazionale grazie ai successi ottenuti negli ultimi dieci anni, non ultima la Champions League dello scorso anno. Il legame che nasce oggi con la Società si fonda su valori condivisi come la volontà di crescita, una grande ambizione ed un forte orientamento all’innovazione. Siamo certi che grazie al nostro marketplace e la sua possibilità di far conoscere le opportunità di sponsorizzazione e negoziare accordi in modo semplice, sicuro e trasparente, le nostre realtà cresceranno ancora insieme”.

Bruno Da Re – consigliere Trentino Volley

“Abbiamo visto in Chain On un partner prezioso che ci permetterà di estendere la nostra offerta di visibilità in tutto il Mondo. La pallavolo italiana ha l’onere e l’onore di essere il campionato più bello, più spettacolare e più seguito, sia a livello maschile che a livello femminile. Trentino Volley vuole restare protagonista sul campo e con occhio sempre vigile verso il futuro e grazie alle possibilità che la tecnologia ci offre, potremmo offrire a tutte le aziende interessate la nostra collaborazione per condividere il sistema valoriale che il nostro sport porta con sé. Grazie a ChainOn ed alla sua piattaforma innovativa, vogliamo fare un ulteriore step a livello commerciale, ampliando i nostri orizzonti”. (fonte: ChainOn)