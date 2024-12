Volley: il Mondiale maschile sbarca su Dazn

È tempo di emozioni globali per gli appassionati di pallavolo: da martedì 10 dicembre, su Dazn, sarà possibile seguire ogni istante del Mondiale per Club di Volley 2024, l’appuntamento che riunisce le squadre più forti al mondo. In campo si affronteranno le eccellenze del volley maschile, con match ad alta tensione e giocate spettacolari che celebrano il livello più alto di questo sport. Un’occasione imperdibile per vivere su DAZN la passione della pallavolo ai massimi livelli e scoprire chi vincerà il titolo iridato.

Quest’anno, l’Italia si presenta ai nastri di partenza con due protagoniste assolute della scena pallavolistica: Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, pronte a rappresentare l’eccellenza del movimento tricolore contro i giganti internazionali. Le italiane esordiranno nella fase a gironi contro due squadre iraniane: domani alle 14:00 il Trentino Volley si scontrerà con lo Shahdab Yazd, per poi rientrare in campo mercoledì 11 alle 17:30 contro il Ciudad Voley di Buenos Aires e venerdì 13 contro i brasiliani del Sada Cruzeiro alle ore 0:30. La Lube, invece, domani affronterà il Foolad Sirjan Iranian alle 17:30 e successivamente tornerà in campo mercoledì 11 alle 21:00 contro l’altra squadra brasiliana del torneo, il Praia Clube, mentre gli egiziani dell’Al-Ahly Sporting Club saranno gli avversari della loro ultima partita della fase a gironi, in programma per sabato 14, alle ore 0:30. Ogni punto sarà decisivo per accedere alle semifinali di sabato, fissate alle 17:30 e alle 21:00. Domenica 15 dicembre alle 15:00 sarà la volta della finale per il terzo posto, mentre alle 18:30 andrà in scena l’attesa finalissima, che incoronerà il miglior club del pianeta.

Al via non solo il Mondiale per Club maschile, ma anche l’appuntamento femminile che è in arrivo su DAZN dal 17 dicembre fino al 22 dicembre, con Conegliano che torna a reclamare il titolo vinto nel 2022 e Milano per la prima volta nel torneo. Il Mondiale per Club è solo uno dei grandi appuntamenti che consolidano la pallavolo al centro del palinsesto multisport di DAZN. Fino al 2026, la piattaforma trasmetterà la CEV Champions League, sia maschile sia femminile, e due tra i migliori match settimanali dei campionati nazionali di Serie A1 e di Superlega. Inoltre, dopo la Volleyball Nations League, il 2025 vedrà anche le prossime edizioni dei Campionati Mondiali: la Nazionale femminile sarà protagonista dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia, mentre l’Italvolley maschile sarà impegnata dal 12 al 28 settembre nelle Filippine.