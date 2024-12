eSports: al via la 6a edizione del campionato di calcio digitale della LND

eSerieD 2024/2025: 46 squadre già pronte per l’inserimento nella nuova piattaforma. Oltre 1.000 giocatori “in campo” per la sesta edizione del campionato di calcio digitale della LND.

La F.I.G.C Lega Nazionale Dilettanti prosegue e conferma il suo impegno nella promozione del calcio digitale, quale strumento complementare a quello tradizionale e a disposizione delle società affiliate, con l’annuncio delle squadre che parteciperanno alla sesta edizione della eSerieD, il campionato ufficiale di esports, giocato in modalità “Pro Club 11″ contro 11 su EAFC 25, che prenderà il via il prossimo 14 gennaio 2024 con un roster già ricco di protagonisti.

Sono ben 46 le squadre confermate, complete di tutti i requisiti necessari, pronte a scendere in campo nel mondo virtuale. Parliamo di Academy L’Aquila Calcio, Academy Ladispoli, Accademy Acri, Aquila Montevarchi 1902, Athletic Club Palermo, Atletico Lodigiani, Academy Peluso, Calcio Brusaporto, Calcio Desenzano, Esports Caronnese, Chieri, Città di Cerveteri, Città di Fasano, Città di S. Agata, Città di Teramo 1913, Città di Varese, Club Costa D’Amalfi, Crema 1908, Enna Calcio, EUR Torrino, FC Forlì, Lavagnese 1919, Leon Monza e Brianza, Ligorna 1922, L’Aquila 1927, Luparense, Martina Calcio 1947, Meta Catania C5, Mestre, Nuovo Borgo San Martino, Olympic Salerno, Paganese Calcio, Palermo C5, Priaruggia G. Mora, Real Acerrana 1926, Real Santo Stefano Calcio, Recanatese, Sambenedettese, San Vito 83, Sora eSport, Trastevere, Livorno, Ugento, United Riccione, Vesta e Vibonese Calcio. L’elenco è destinato ad ampliarsi nei prossimi giorni, grazie al lavoro di matching in corso tra i team esports in cerca di società da rappresentare, che hanno perfezionato la loro richiesta di partecipazione, e le realtà calcistiche che hanno aderito al progetto, avvalendosi della fornitura da parte della LND di un team di calcio digitale.

La eSerieD si conferma un progetto unico in Italia, pensato per abbattere ogni barriera geografica, di età, di genere o di condizione fisica. Grazie alla modalità di gioco “11 contro 11″, l’iniziativa consente a molti appassionati, inclusi coloro che sono impossibilitati a misurarsi su un campo reale, di vivere le emozioni del calcio e rappresentare i colori delle squadre dilettantistiche italiane.

“L’obiettivo della LND è continuare a promuovere il calcio digitale come strumento di inclusione e aggregazione, offrendo alle società calcistiche una piattaforma aggiuntiva, gratuita, per coinvolgere e fidelizzare nuovi appassionati, soprattutto tra i giovani. Quest’anno, inoltre – afferma il Presidente della Commissione LND eSport Santino Lo Presti – arricchiamo l’offerta con competizioni come il calcio tavolo e il calcio balilla, per avvicinare alle società della LND sempre più persone in nome dell’amore per il calcio. La società di calcio, soprattutto a livello dilettantistico, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per molte comunità, e con queste iniziative vogliamo rendere il calcio davvero ‘a portata di mano’. Che cosa intendiamo per ‘calcio a portata di mano’? Non è solo una metafora per indicare un’esperienza accessibile a tutti – aggiunge Lo Presti – ma anche un richiamo al fatto che queste attività – dal calcio digitale su console al calcio tavolo e al balilla – si giocano letteralmente con le mani, coinvolgendo direttamente tutti coloro che magari non possono essere giocatori o giocatrici su un campo reale. È un modo per farli sentire parte integrante della società che rappresentano, contribuendo così a rafforzare il senso di appartenenza e comunità che da sempre è il cuore pulsante del calcio dilettantistico”, ha concluso il Presidente.

Con oltre 1000 giocatori pronti a “scaldare” i propri joypad, la competizione promette spettacolo ed emozioni intense. Si scenderà sui campi in pixel di EAFC 25 con le classiche gare di andata e ritorno, un format che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio, confermando la eSerieD come punto di riferimento per il movimento esports legato al calcio ufficiale, giocato in modalità 11 contro 11.

Le attività di profilazione sono attualmente in corso sulla nuova piattaforma dedicata, con il supporto dello staff della LND eSport, e tutto sarà pronto per il calcio d’inizio del 14 gennaio 2024, dando il via a una stagione che si preannuncia davvero entusiasmante. La LND eSport (Calcio Virtuale) invita media, società sportive e fan degli esports a seguire da vicino i canali ufficiali della LND eSport per non perdere gli aggiornamenti su squadre, calendario e iniziative legate alla eSerieD 2024/2025.