Volley: Emma Villas Aubay Siena sigla un nuovo accordo di sponsorship pluriennale

Avis, il brand rent-a-car parte di Avis Budget Group, tra i leader globali nel settore dell’autonoleggio, è nuovo sponsor di Emma Villas Aubay Siena grazie a un accordo pluriennale da poco siglato.

Una prestigiosa collaborazione per il team senese che aggiunge ai propri sponsor il gruppo internazionale che opera con oltre 5.500 agenzie in oltre 170 Paesi al mondo offrendo soluzioni e servizi di noleggio a clienti corporate e leisure.

Avis è da tempo partner attivo nel mondo dello sport, ma entra grazie a Emma Villas Aubay Siena per la prima volta nel mondo del volley italiano, comparendo sulla divisa da gioco del team pallavolistico toscano.

Avis sarà dunque jersey sponsor, con il logo presente sugli shorts delle divise da gara, e official car rental partner di Emma Villas Aubay Siena, supportando la squadra negli spostamenti nazionali.

Avis avrà con la società senese un rapporto e una collaborazione ampi, che andranno oltre l’aspetto sportivo. Collaborerà infatti anche con Emma Villas Tour Operator, portando avanti una condivisione di progetti su mobilità sostenibile e altri legati al green e alla sicurezza.

Così dichiara Vittorio Angelaccio, responsabile marketing e commerciale di Emma Villas Aubay Siena: “La partnership con Avis Autonoleggio è per noi motivo di grande orgoglio. Un brand prestigioso, internazionale, conosciutissimo e con una vasta presenza su tutto il territorio italiano. Per la prima volta Avis entra nel volley italiano, legandosi a un progetto di sviluppo pluriennale che toccherà più temi, fra cui sport, turismo, cultura, sociale”.

Ancora Angelaccio: “Per il nostro ritorno in Superlega il brand Avis sarà presente sui pantaloncini ufficiali in tutte le gare casalinghe e in trasferta. In più ci accompagnerà come partner strategico in una serie di eventi inerenti sostenibilità, mobilità sostenibile e il rispetto delle regole.