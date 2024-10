Viva la Mamma nuovo main sponsor del settore giovanile del Parma FC (Serie A)

Il Parma Calcio (Serie A) attraverso un comunicato ha annunciato il proseguimento della collaborazione con Fratelli Beretta Viva la Mamma (brand del polo gastronomico del gruppo F.lli Beretta), che diventa main sponsor del settore giovanile maschile e femminile.

“Parma Calcio 1913 ha annunciato il rinnovo della collaborazione con Fratelli Beretta – Viva La Mamma che, dalla stagione sportiva 2024-25, diventa main sponsor di tutto il settore giovanile maschile e femminile del club, con il proprio logo posizionato sul fronte delle divise da gara. Il marchio compare inoltre sulla brandizzazione fissa e sui led di bordo campo dello stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma, presso il ‘Mutti Training Center’ di Collecchio, headquarter e centro di allenamento della Prima Squadra Maschile e del Settore Giovanile maschile gialloblù.

Con questo rinnovo, Parma Calcio rafforza la propria missione di crescita e sviluppo del settore giovanile, ponendo al centro valori condivisi con Fratelli Beretta – Viva La Mamma: eccellenza, tradizione e legame con il territorio, con l’obiettivo di costruire un futuro ricco di successi dentro e fuori dal campo. Fratelli Beretta – Viva La Mamma ha espresso un parere per quanto riguarda la partnership. Queste le parole: “Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro legame con il Parma Calcio, una squadra che rappresenta non solo il calcio, ma i valori in cui crediamo: passione, spirito di squadra e determinazione.”