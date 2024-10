Thomson nuovo “short sponsor” della divisa delle giovanili del Parma FC (Serie A)

Thomson (marchio di elettronica di consumo – nella foto in primo piano una immagine combined della operazione) ha annunciato la collaborazione con il Parma Calcio (tornato quest’anno in Serie A) come Technological Partner e come Shorts Sponsor presente sui pantaloncini della divisa da gara del settore giovanile per la stagione 2024/25. “La partnership – si legge in una nota ufficiale – sottolinea l’impegno del marchio (nato oltre 130 anni fa, ndr) nel fornire soluzioni smart TV innovative che avvicinano il calcio ai tifosi”. Thomson sta espandendo la sua presenza in Italia nei principali negozi di elettronica di consumo e sulle piattaforme online.

“Noi e Parma Calcio – commenta Massimo Falappa, Country Manager del brand per Italia e Malta – abbiamo una storia importante alle spalle e abbiamo intrapreso un rapido processo di crescita negli ultimi anni. Entrambi i marchi sono infatti entrati nel cuore degli italiani. Siamo felici di poter contribuire a supportare la crescita dei gialloblù, una squadra che continuerà a regalarci grandi emozioni e con la quale sentiamo di condividere molto. Infatti, abbiamo la stessa determinazione nell’affrontare le sfide più complesse per raggiungere obiettivi ambiziosi, avendo il coraggio di superare ogni limite e concentrandoci su passione, talento e creatività”. (fonte: Parma FC)