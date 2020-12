Vittoria storica alle CUPRA FIP FINALS: volano in semifinale le campionesse d’Italia Pappacena-Sussarello

Nella foto le campionesse d'Italia Chiara Pappacena (a sin.) e Giulia Sussarello - in semifinale alle Cupra FIP Finals di Cagliari

Volano in semifinale, alle “Cupra FIP Finals” di Cagliari (in programma al PalaPirastu fino a domenica 20 dicembre) le campionesse d’Italia di padel Chiara Pappacena-Giulia Sussarello, che, nel pomeriggio di oggi, hanno superato, con una prova di grande carattere e maturità (in due soli set: 6-3/6-2) la coppia Raquel Piltcher (BRA)-Alicia Blanco Rojo (SPA), teste di serie n.3 del tabellone (rispettivamente n.32 e 52 della classifica mondiale).

Domani pomeriggio le azzurre sono attese (con diretta su Sky) da Cortiles Tapias (SPA)-Jessica Castello (SPA), n.36 del ranking “Race 2020” (vincitrici del FIP Star di Bari e del Master della Comunidad Valenciana).