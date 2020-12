Bundesliga, il Bayern Monaco chiude in positivo il bilancio 2019/20

(di Marco D’Avenia) – Presentato, nella giornata di ieri, il Bayern Monaco ha pubblicato il proprio bilancio per la stagione 2019/2020. Un anno positivo per i bavaresi che ammortizzano le perdite dovute al Covid-19 e segnano un +9,8 milioni di euro sulla voce guadagni netti. Nonostante ciò il presidente Karl-Heinz Rummenigge ha già annunciato un utile netto a “tre cifre” per la prossima annata.

È stato un anno fruttuoso per il Bayern Monaco, che, oltre alla Bundesliga, ha anche riportato in Germania la Champions League. Secondo gli analisti di “Palco23” portale di sport business spagnolo, è stato proprio il percorso trionfale in Europa a risollevare le quote finanziare della società bavarese che, una volta conquistata la coppa in finale contro il Paris Saint-Germain, ha ricevuto un cachet dalla UEFA per circa 50 milioni di euro. Il bilancio presentato oggi ha registrato inoltre entrate complessive per 698 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quella raccolta per la stagione 2018/2019 (750,4 milioni).

Per quanto riguarda lo scorso anno infatti i ricavi avevano registrato +52,5 milioni di euro, confermando il trend positivo del Bayern Monaco, che dalla stagione 2010/2011 non ha mai smesso di chiudere i propri bilanci all’attivo. Come anticipato, il presidente dei bavaresi Rummenigge ha però rassicurato gli azionisti, annunciando ingenti guadagni per il prossimo anno: “Tutti i club, Bayern Monaco compreso, hanno risentito della pandemia, ma nonostante questo noi abbiamo registrato segnali positivi”.

L’anno d’oro della squadra allenata da Hans-Dieter Flick ha ricevuto ulteriore conferma ieri con il trofeo individuale assegnato dalla FIFA a Robert Lewandowski. L’attaccante polacco è stato infatti premiato ieri dal massimo organo mondiale del calcio come miglior giocatore della passata stagione con 55 reti su 47 presenze.