AMAZON: UFFICIALE L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI PER LA CHAMPIONS LEAGUE PER IL MERCATO ITALIA

(di Daniele Caroleo) È ufficiale l’acquisizione, da parte del colosso statunitense Amazon, dei diritti per trasmettere in esclusiva, sul territorio italiano, le dirette delle 16 migliori partite di UEFA Champions League del mercoledì “night”. E’ una rivoluzione per il calcio in tv.

L’accordo è stato sottoscritto per il triennio 2021-2024 ed include anche la trasmissione in esclusiva della Finale della Supercoppa UEFA delle medesime 3 stagioni calcistiche. Inoltre, nel comunicato ufficiale, diramato in merito dalla stessa azienda americana di proprietà di Jeff Bezos, è stato inoltre precisato che le partite che verranno mandate in onda il mercoledì sera, in esclusiva, “vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali”.

Se per i diritti televisivi di una competizione calcistica, si tratta sostanzialmente di un vero e proprio esordio, per Amazon, l’interesse e l’interazione con il calcio non sono certamente una novità. È dei giorni scorsi, ad esempio, la sottoscrizione di una partnership con la squadra francese dell’AS Monaco, per lanciare ufficialmente il primo negozio online di un club calcististico transalpino. Sempre nel 2020, inoltre, Amazon ha concluso un accordo con la celebre squadra brasiliana del Flamengo, in qualità di “main sponsor”. La società di Rio de Janeiro, con questa sottoscrizione, è diventata la prima squadra di calcio al mondo sponsorizzata dal gigante americano dell’e-comerce, su una base di accordo di circa 8 milioni di euro.