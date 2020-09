Vicini come Sporteconomy al presidente Giuseppe Pasini dopo la notizia del pacco-bomba recapitato in azienda

In qualità di direttore esprimo la mia assoluta “vicinanza” al presidente Giuseppe Pasini (nella foto in primo piano), patron della Feralpisalò (di cui da quest’anno l’agenzia Sporteconomy è media partner), oltre che persona di assoluto spessore imprenditoriale (in ambito nazionale/territoriale), dopo la notizia sconcertante della spedizione di un pacco-bomba presso la sede della Feralpi Group.

In attesa che le indagini delle forze dell’ordine facciano chiarezza sull’episodio di questa mattina (il pacco bomba poteva comunque creare seri danni in caso di fiammata), rimaniamo profondamente colpiti dalla notizia, perché è un chiaro segnale di un innalzamento della tensione sociale nel paese. Il Presidente Pasini abbiamo avuto modo di apprezzarlo/conoscerlo in questo avvio di partnership sportiva. E’ assolutamente un imprenditore attento alle “persone” in ogni singolo gesto. Questo fatto oltre che grave è inqualificabile, perchè Pasini è un uomo di sport e investe, da sempre, sul territorio e sulla economia locale.

La scelta, quest’anno, di fare il ritiro estivo a Salò va proprio in questa direzione: ovvero aiutare chi ha sofferto a livello economico durante il lockdown in ambito locale.

Purtroppo, il nostro paese spesso, in alcuni momenti storici, è percorso dal fiume dell’odio, alla ricerca di un “nemico” che spesso neppure esiste. Oggi invece servirebbe una maggiore coesione, dialogo e ascolto.

Ci auguriamo che l’ideatore o gli ideatori di questo gesto siano assicurati alla giustizia in tempi brevi e che il dott. Pasini possa tornare a vivere in serenità, con la sua famiglia, gli amici e i suoi impiegati/dirigeenti, la vita di tutti i giorni.

Marcel Vulpis e Massimo Lucchese

(direttore e condirettore dell’agenzia Sporteconomy.it)