Macron si lega per la stagione 2020/21 al RC Deportivo de La Coruna

Real Club Deportivo de La Coruña (club di Segunda Division B) e Macron continuano nella celebrazione del 25imo anniversario della vittoria della Copa del Rey 1995 quando il club galiziano sconfisse il Valencia nella finale al “Santiago Bernabeu” di Madrid. Un omaggio a quella squadra che è presente anche nel kit “Away” che i galiziani indosseranno nel corso della stagione 2020-2021.

La versione “Away” è in blu navy a girocollo con dettagli in giallo ocra anche sui bordi manica in maglieria. L’omaggio al Depor 1995 in questo caso è caratterizzato da una grande banda verticale, giallo ocra e posta lato cuore all’interno della quale sono scritti tutti i nomi della squadra protagonista 25 anni fa di quel prestigioso successo.

I riferimenti alla Copa del Rey 1995 sono presenti anche nel backneck personalizzato con i colori sociali, lo stemma del club e la scritta ‘ESPIRITO ‘95’ e nel tape elasticizzato sul fondo maglia con la scritta “RC DEPORTIVO A CORUÑA 1906 CAMPIÓNS 1995″ (con ogni parola intervallata da immagine della Copa del Rey). Nel retrocollo, stampata a caldo, la scritta CORAZÓN ’95.

Il kit ‘da trasferta’ si completa con shorts in giallo ocra e calzettoni nelle due versioni o blu navy o giallo ocra. La vestibilità Slim Fit e inserti in micromesh favoriscono la traspirabilità.