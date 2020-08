Vi raccontiamo la “galassia” di interessi di Dan Friedkin, 24° presidente dell’AS Roma

Dan Friedkin è Presidente e CEO di The Friedkin Group, un consorzio privato e diversificato di imprese e investimenti nei settori automobilistico, dell’ospitalità, dell’intrattenimento, del golf e dell’avventura. Tra le sue attività vi è Gulf States Toyota, uno dei più grandi distributori indipendenti al mondo di veicoli e ricambi Toyota, che serve più di 150 concessionari. Dan è il responsabile e co-fondatore di Imperative Entertainment che sviluppa, produce e finanzia branded entertainment originale con focus su film, televisione e documentari. Nel 2017 Friedkin ha co-fondato 30WEST, che fornisce capitale e guida strategica a progetti creativi di alto livello e a società lungimiranti che operano in tutta la cultura “pop”. Friedkin e 30WEST hanno continuato la loro espansione a Hollywood nel 2018 acquisendo la maggioranza del capitale di NEON, una delle più ambite società di marketing e distribuzione cinematografica indipendente. Dan è stato produttore esecutivo di “The Square” (Ruben Östlund, Festival di Cannes 2017) film vincitore della Palma d’Oro e con una nomination agli Academy Award, oltre ad aver prodotto “All The Money In The World/Tutti i soldi del mondo” (miglior attore non protagonista, diretto da Ridley Scott) che ha ottenuto una nomination agli Academy Award. Dal 2013 Dan è presidente di Auberge Resorts Collection, un portafoglio di resort di lusso, hotel e strutture per vacanze di lusso di proprietà e in gestione, pluripremiato negli Stati Uniti, in Europa, Messico, Costa Rica, Caraibi e Fiji. È anche proprietario del Diamond Creek Golf Club di Banner Elk, NC, classificato da Golf Digest come uno dei 100 migliori campi da golf d’America. Profondamente impegnato in attività di protezione ambientale, Dan è Presidente emerito della “Texas Parks and Wildlife Commission”, l’agenzia statale responsabile della gestione della fauna selvatica, delle risorse culturali e naturali del Texas. In Tanzania, Dan supervisiona il “Friedkin Conservation Fund”, un’organizzazione caritatevole istituita per preservare la natura selvaggia che si sviluppa lungo milioni di acri di aree protette in Tanzania. Pilota esperto, Dan possiede molti aerei militari d’epoca ad alte prestazioni. È anche membro del team “Project Recover”, una partnership pubblico-privata dedicata alla localizzazione di aerei e americani dispersi in azione dalla seconda guerra mondiale. Dan ha conseguito una laurea di primo livello presso la Georgetown University e un master in finanza presso la Rice University. Dan e sua moglie Debra risiedono a Houston, Texas, e hanno quattro figli.

Informazioni su Ryan Friedkin Ryan Friedkin è Direttore e consigliere di amministrazione di The Friedkin Group, un consorzio privato di imprese e investimenti nel settore automobilistico, dell’ospitalità, dell’intrattenimento, del golf e dell’avventura con sede a Houston, Texas. Ryan è anche produttore di Imperative Entertainment, un innovativo studio di intrattenimento specializzato nello sviluppo, produzione e finanziamento di film, prodotti televisivi e documentari. Ha lavorato come produttore in “Hot Summer Nights” (con Timothée Chalamet), “Arizona” (con Danny McBride) e, più recentemente, “Lyrebird/The Last Vermeer” (con Guy Pearce & Claes Bang). Prima di entrare a far parte di Imperative Entertainment, Ryan ha lavorato nel private equity ad Austin, Texas. Ryan è coinvolto in numerose iniziative di beneficenza con particolare attenzione alla conservazione della natura selvaggia, tra cui il “Friedkin Conservation Fund”, un’organizzazione caritatevole istituita per preservare la natura selvaggia che si sviluppa lungo milioni di acri di aree protette in Tanzania. Si è laureato alla Southern Methodist University e attualmente risiede a Los Angeles, CA.

Informazioni sul The Friedkin Group The Friedkin Group è un consorzio privato di imprese e investimenti guidato dall’esperienza, dalla competenza e dalle passioni di Dan Friedkin, Presidente e CEO. Da uno dei più grandi distributori indipendenti di Toyota al mondo ad una collezione di resort di lusso pluripremiati, le diverse società del “The Friedkin Group” sono unite da una missione condivisa: fornire la migliore ”customer experience” in grado di suscitare gioia e ispirare propositi. Automotive Tra le sue attività nel settore automobilistico c’è Gulf States Toyota, uno dei più grandi distributori indipendenti al mondo di veicoli e ricambi Toyota, che serve più di 150 concessionari. Gulf States Toyota è cresciuta fino a diventare una delle più grandi aziende private degli Stati Uniti. Intrattenimento Il Gruppo Friedkin comprende anche “Imperative Entertainment”, un innovativo studio di intrattenimento con sede a Santa Monica, CA che sviluppa, produce e finanzia “branded entertainment” originale con focus su film, televisione e documentari. Nel 2017, The Friedkin Group ha co-fondato 30WEST, che fornisce capitale e guida strategica a progetti creativi di alto livello a società lungimiranti che operano in tutta la cultura popolare. Nel 2018, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in NEON, una delle più ambite società di marketing e distribuzione nello cinema indipendente. NEON ha distribuito il film vincitore dell’Oscar “Parasite”, che ha ottenuto quattro Academy Awards agli Oscar 2020.