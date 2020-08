Il Gruppo Pampaloni sarà ancora automotive partner della Emma Villas Aubay Siena (A2 Volley)

Il Gruppo Pampaloni sarà ancora automotive partner della Emma Villas Aubay Siena e sarà presente con il marchio nella divisa del club toscano.

Prosegue anche per il prossimo anno sportivo il rapporto tra il Gruppo Pampaloni e la Emma Villas Aubay Siena. La stagione 2020-2021 sarà la sesta che vedrà la nota concessionaria di automobili al fianco della società pallavolistica senese. Pampaloni continuerà ad essere automotive partner di Emma Villas Aubay Siena.

“Nonostante il periodo non semplice che stiamo vivendo e attraversando – dichiara la titolare Donata Pampaloni – abbiamo voluto rimanere al fianco di questa bellissima realtà sportiva cittadina. Abbiamo fortemente voluto rinnovare la partnership e la prossima sarà la sesta stagione di un rapporto che è forte e stretto. Per quel che riguarda la nostra azienda viviamo una stagione di cambiamento, che è dovuto anche a motivazioni tecnologiche. Ci sono, per cambiare l’auto, incentivi alla rottamazione e soprattutto alla riduzione di emissioni inquinanti”.

“Siamo felici e orgogliosi della prosecuzione per la sesta stagione consecutiva di questa partnership – commenta il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Guglielmo Ascheri –. Si tratta di un ulteriore elemento a conferma della fiducia nel nostro operato e della validità dei rapporti che abbiamo costruito in questi anni. Partnership durature come questa, che condividono a pieno obiettivi, valori e visione futura, sono asset imprescindibili per il nostro progetto”.