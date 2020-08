De Siervo (Lega Serie A) plaude all’emendamento stadi presentato da Renzi e Sbrollini

”L’emendamento sugli stadi al Decreto Semplificazione può rappresentare la svolta che attendiamo da tanti anni per dare uno slancio al nostro calcio…È necessario che finalmente si riesca a favorire l’ammodernamento di impianti ormai obsoleti e la costruzione di stadi polifunzionali e moderni, al passo con quelli costruiti in tutta Europa’‘. Lo ha dichiarato ai media Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A. Nello specifico, l’emendamento sugli stadi porta la firma dei senatori di ItaliaViva, Matteo Renzi e Daniela Sbrollini (candidata a presidente Regione Veneto sempre per ItaliaViva alle prossime amministrative).