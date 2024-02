“Vernice” in Campidoglio per gli Europei di Atletica Leggera 2024

Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e i luoghi più iconici della città faranno da cornice ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, presentati oggi ufficialmente nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio.

L’evento sportivo internazionale, organizzato dalla “Fondazione EuroRoma 2024″ (partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute, FIDAL) e da European Athletics, torna in Italia a cinquant’anni esatti di distanza dall’ultima edizione ospitata nel 1974, anche allora nella Capitale, e precederà di cinquanta giorni l’avvio delle gare di atletica ai Giochi Olimpici di Parigi.

A Roma i grandi campioni dell’atletica si esibiranno per sei giorni consecutivi e saranno i protagonisti di una competizione articolata in 11 sessioni complessive di gara e 24 diverse discipline. Le medaglie in palio saranno 141 e, ad oggi, quasi 1.600 atleti appartenenti a 47 federazioni europee compongono la lista preliminare delle iscrizioni alle gare, che verranno completate entro il 30 maggio.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute le più importanti istituzioni politico-sportive, tra cui il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, il presidente di European Athletics Dobromir Karamarinov, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’assessore di Roma Capitale ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e l’assessore della Regione Lazio all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità Elena Palazzo. Ha partecipato alla conferenza stampa anche una rappresentanza di atleti della Nazionale italiana composta da Antonella Palmisano, Massimo Stano, Mattia Furlani, Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli.

“Attendiamo tutti con entusiasmo il ritorno del nostro principale evento in uno dei luoghi più iconici dello sport, lo Stadio Olimpico. Insieme ai Giochi Olimpici di Parigi e agli Europei di calcio, sarà un anno incredibile per tutto lo sport europeo. Non vediamo l’ora che Roma 2024 diventi un momento di celebrazione collettiva per l’atletica in Europa”, ha aggiunto Dobromir Karamarinov, presidente di European Athletics.

“Gli Europei a Roma, a 50 anni dall’ultima edizione ospitata nel nostro Paese, riscrivono la storia e premiano la credibilità internazionale della Federazione presieduta da Stefano Mei, celebrando idealmente i grandi risultati ottenuti dall’intero movimento negli ultimi anni, sulla scia del sensazionale record ottenuto ai Giochi di Tokyo 2020”, ha evidenziato il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha aggiunto: “I Mondiali 2027? Speriamo che arrivino nella nostra città”.

“Siamo felici di ospitare al Foro Italico gli Europei di atletica e orgogliosi di aver svolto un importante ruolo operativo nell’organizzazione insieme alla Fondazione EuroRoma2024. Non vediamo l’ora di accogliere atleti, appassionati e vivere le emozioni della grande atletica in un rinnovato Foro Italico, dallo Stadio Olimpico allo Stadio dei Marmi passando per il villaggio e la Medal Plaza per le premiazioni. I grandi eventi sono un volano per l’economia, il turismo e la crescita della pratica sportiva, e un’occasione per veicolare un forte messaggio di promozione dello sport e dei corretti stili di vita”, ha detto il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

Secondo l’Assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato “saranno gli Europei più belli degli ultimi anni. Le gare si disputeranno non solo in un rinnovato Stadio Olimpico e nello stupendo Stadio dei Marmi riportato al suo antico splendore ma anche nei luoghi più iconici della città all’ombra dei monumenti più evocativi. Roma si conferma Capitale dello sport e dei grandi eventi, che sono sempre più volano fondamentale per il turismo”.

“Gli Europei di atletica rappresentano un volano per la promozione sportiva e turistica, per questo la Regione Lazio ha dato il proprio sostegno all’evento. L’atletica intanto ha già scelto gli impianti della nostra regione: Jacobs da maggio sarà al Guidobaldi di Rieti per prepararsi alla sfida e il pubblico potrà assistere agli allenamenti. Un modo per entrare tutti insieme in clima Europei”, ha detto l’Assessore della Regione Lazio Elena Palazzo.

La Fondazione EuroRoma 2024, in collaborazione con DAO, marketing advisor dell’evento, ha attivato collaborazioni con primarie aziende nazionali.

Agli attuali sponsor dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 – gli Official Partner Spar, Euroins, Le Gruyère, Toyo Tires e Würth MODYF, i Preferred Supplier Conica e Polanik e il Broadcaster Partner EBU-Eurovision – si aggiungono gli “Official Partner” Unicredit (Main Partner della progetto Your Sport For Life dedicato alle scuole), Fastweb, già provider per i servizi di telecomunicazione del Parco del Foro Italico, Frecciarossa, Treno Ufficiale e Jersey Sponsor della Nazionale di atletica, e gli Official Supplier Uliveto, Toyota, Net Integratori, Karhu e SGB Humangest Holding.

Il piano di comunicazione integrata sarà inoltre rafforzato dalla partnership con il Corriere dello Sport e Tuttosport, che garantiranno copertura mediatica ed editoriale fino al termine di Roma 2024. Durante la manifestazione nel Parco del Foro Italico sarà allestito un Fan Village per l’interazione fra aziende partner e pubblico dell’evento. Infine, per gli sponsor che vorranno ospitare clienti e stakeholders, è previsto un servizio di Corporate Hospitality con la possibilità di acquistare Vip Tickets e palchi riservati, comprensivi di servizi di ristorazione e accoglienza. (fonte: FIDAL)