Vela: Barcellona ospiterà l’America’s Cup nel 2024

L’America’s Cup di vela sbarcherà nella città di Barcellona nel 2024. Emirates Team New Zealand (ETNZ) e il Royal New Zealand Yacht Squadron (detentori ufficiali del trofeo) hanno ufficializzato la scelta della metropoli catalana come sede della 37ima edizione della kermesse.

“Barcellona è davvero una delle città più riconosciute al mondo, quindi avere la possibilità di ospitare l’evento velico più riconosciuto al mondo è estremamente eccitante. Come Defender dell’America’s Cup, abbiamo sempre sentito la responsabilità di far crescere l’evento, il pubblico e lo sport della vela su scala globale e certamente avere l’evento ospitato in una città significativa come Barcellona ci permetterà di spingere la traiettoria di crescita sulla scena sportiva globale.”, ha spiegato ai media Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand.