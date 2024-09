Vela/America’s Cup: Cupra punta sul marketing ad effetto

(di Alberto Morici) – Cupra, casa automobilistica spagnola, è tra i principali sponsor dell’America’s Cup 2024 (attualmente è in corso la finale tra Ineos e l’italiana Luna Rossa) e ha creato iniziative di attivazione uniche per aumentare la visibilità del brand. Tra le più originali c’è un’auto che traina la boa, inserendo il marchio in modo innovativo nel contesto delle regate. Inoltre, Cupra ha allestito uno stand all’interno del villaggio dell’America’s Cup, un’area futuristica e interattiva che permette ai visitatori di vivere un’esperienza coinvolgente con il brand. Lo stand è caratterizzato da un design moderno e linee architettoniche che richiamano la sportività e la dinamica dei modelli Cupra. All’interno è possibile ammirare i nuovi modelli dell’azienda e partecipare a diverse attività, tra cui test drive virtuali, esposizioni e workshop tematici. I visitatori possono anche interagire con le tecnologie più recenti della casa automobilistica, sperimentando la fusione tra sport e innovazione. Cupra ha dimostrato così una capacità unica di legare il proprio marchio all’evento sportivo, sfruttando il design accattivante dello stand e una presenza forte sul campo di regata per far emergere il proprio spirito sportivo e competitivo.