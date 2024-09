Omega e la sponsorizzazione della 37ª America’s Cup: un ritorno strategico nel Mediterraneo

(di Alberto Morici) – La storica collaborazione tra Omega e Emirates Team New Zealand è stata una delle partnership più solide e longeve nel mondo della vela professionistica. Da decenni, il marchio svizzero è stato il cronometrista ufficiale del team neozelandese, affermando il proprio ruolo non solo come sponsor, ma anche come partner tecnologico fondamentale. Tuttavia, la 37ª edizione della America’s Cup, che si terrà a Barcellona, segna un cambiamento strategico significativo: Omega non sarà solo sponsor del team neozelandese, ma anche partner ufficiale dell’intero evento velico.

L’America’s Cup è uno degli eventi sportivi più antichi e prestigiosi al mondo, caratterizzato da una storia ricca di tradizione e innovazione. Portare la competizione nel Mediterraneo, e precisamente a Barcellona, rappresenta un’opportunità unica per espandere l’audience e attrarre nuovi sponsor. Omega, con la sua lunga storia di precisione e innovazione nel cronometraggio, ha deciso di cogliere questa opportunità per consolidare ulteriormente il proprio legame con la manifestazione e con il mondo della vela.

L’impatto della sponsorizzazione

Diventare sponsor ufficiale della 37ª America’s Cup è un segnale forte delle intenzioni di Omega di rafforzare la propria presenza nel settore. La scelta di sponsorizzare non solo un team, ma l’intero evento, evidenzia una strategia di marketing più ampia e ambiziosa. Questo tipo di sponsorizzazione permette a Omega di posizionare il proprio brand in una posizione di assoluto rilievo per tutta la durata della competizione, acquisendo visibilità su scala globale grazie alle trasmissioni televisive e digitali, agli eventi collaterali e alla presenza fisica del brand in una delle città più iconiche d’Europa.

Una stima dell’investimento

Stimare con precisione l’investimento di Omega per diventare sponsor ufficiale della 37ª America’s Cup non è semplice, poiché i dettagli finanziari di tali accordi sono spesso riservati. Tuttavia, considerando l’importanza e il prestigio dell’evento, nonché il ritorno di immagine garantito da una competizione di tale portata, è plausibile ipotizzare che l’investimento possa oscillare tra i 10 e i 20 milioni di euro. Questa cifra è in linea con le sponsorizzazioni di grandi eventi sportivi internazionali, dove il cronometrista ufficiale assume un ruolo cruciale e ben visibile. Oltre alla somma destinata alla sponsorizzazione diretta, Omega probabilmente investirà ulteriori risorse per le campagne di marketing e comunicazione associate all’evento. Questo include la produzione di contenuti promozionali, campagne pubblicitarie sui media tradizionali e digitali, e la creazione di eventi esclusivi durante la competizione. In questo modo, Omega cercherà di massimizzare l’esposizione del proprio brand e di rafforzare il legame emotivo con i consumatori appassionati di vela e con i fan dell’America’s Cup.

Un’opportunità per il brand nel Mediterraneo

Il ritorno dell’America’s Cup nel Mediterraneo, dopo anni di assenza, rappresenta un’opportunità strategica per Omega. Barcellona è una città conosciuta a livello mondiale per il turismo, la cultura e la sua affluenza internazionale. L’associazione di Omega con un evento di tale portata in un luogo così iconico offrirà un palcoscenico eccezionale per il brand, garantendo visibilità a un pubblico ampio e diversificato. Inoltre, l’America’s Cup attira da sempre un’audience di alto profilo, composta da appassionati di sport nautici, imprenditori e decision-maker globali, rendendo la sponsorizzazione particolarmente rilevante per un brand di lusso come Omega. Il brand potrà così consolidare la propria immagine di precisione, eccellenza e innovazione, posizionandosi come il partner ideale per chi cerca performance e stile sia nel cronometraggio che nella vita quotidiana.

Conclusioni

La decisione di Omega di diventare sponsor ufficiale della 37ª America’s Cup rappresenta una mossa strategica intelligente e ben ponderata. Con un investimento significativo, il brand svizzero mira a rafforzare la propria presenza globale e a sfruttare l’appeal di un evento iconico come l’America’s Cup, ospitato quest’anno in una delle città più affascinanti del mondo. La combinazione di prestigio, visibilità e innovazione rende questa sponsorizzazione un esempio perfetto di come un marchio possa sfruttare lo sport per consolidare il proprio posizionamento nel mercato di riferimento.