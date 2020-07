Il CIO impegnato per i Giochi di Tokyo 2021. Bach si candida per il prossimo quadriennio

“Desidero esprimere il nostro sentito ringraziamento in particolare alle Federazioni Internazionali (IF), ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC), agli atleti, ai nostri partner e amici giapponesi, ai nostri TOP Partners e Rights-Holding Broadcasters (RhB), ai Comitati Organizzatori, all’OMS, alle Nazioni Unite e, naturalmente, a voi, ai membri del CIO e a tutto il nostro staff per questo incredibile spettacolo di unità e determinazione. Ma questa crisi è lungi dall’essere finita” – ha dichiarato il presidente del CIO Thomas Bach.

“Insieme al Comitato Organizzatore, trasformeremo questi Giochi Olimpici posticipati rispetto a Tokyo 2020 in una celebrazione senza precedenti dell’unità e della solidarietà dell’umanità, trasformandoli in un simbolo di resilienza e di speranza. Già gli antichi greci sapevano che ogni crisi offre opportunità”.

“Se i membri del CIO vogliono, sono pronto a correre per un secondo mandato come Presidente del CIO e continuare a servirvi per altri 4 anni” – lo ha dichiarato il presidente Bach in occasione dell’ultima #IOCSession