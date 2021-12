Una maglia speciale per il Christmas Match US Catanzaro-Vibonese (Lega Pro)

Presentata la maglia dell’U.S. Catanzaro dedicata al “Christmas Match” che si giocherà domenica prossima contro la Vibonese calcio (girone “C” – Lega Pro). Le maglie di ogni giocatore verranno ritirate e saranno oggetto di un’asta di beneficenza. L’intero ricavato sarà devoluto per sostenere il progetto “We Will Make Your Dream Come True” attraverso la ONLUS l’A.C.S. A & S.T.E che si occupa di favorire e promuovere tutto quanto si attiene al campo pediatrico. Con l’asta aiuteremo a realizzare i sogni dei pazienti dell’ematoncologia pediatrica dell’a.o. Pugliese-Ciaccio. (fonte: LinkedIn US Catanzaro)