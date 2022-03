Una maglia per celebrare i 10 anni di partnership tra Pescara calcio (Lega Pro) ed Erreà Sport

(di Emanuele de Laugier) – Il brand di sportswear (con sede a S.Polo di Torrile), Erreà Sport, ha presentato una nuova maglia in edizione speciale per celebrare il 10° anniversario della sua partnership tecnica con il Pescara calcio (attualmente in Lega Pro), ripercorrendo la storia della sponsorizzazione iniziata nella stagione 2011/2012 quando il club abruzzese militava in Serie B.

La divisa, che alterna elementi classici a motivi d’effetto, presenta uno sfondo bianco su cui risaltano tutte le tipologie grafiche di righe azzurre realizzate negli ultimi dieci anni, le quali sono poste su larghe bande diagonali in modo non simmetrico. Ad arricchire lo stile semplice e minimal, poco sotto alla scollatura e al marchio di Erreà, è stato cucito un logo in oro del Pescara, stesso colore ripreso per l’orlo delle maniche.

La maglia è realizzata nell’innovativo tessuto antivirale e antibatterico Ti – Energy 3.0 (filato notevolmente evoluto grazie all’integrazione di nano particelle di ossido di zinco incapsulate nelle fibre del filato che permettono di ottenere un’efficacia antivirale e antibatterica) e ha un’alta impermeabilità grazie al trattamento Minusnine J+. Completano il kit i pantaloncini e i calzettoni bianchi abbinati.

L’esordio della divisa speciale è avvenuto il 15 marzo scorso, in occasione della gara casalinga vinta dal Pescara contro il Cesena, valida per il campionato di Serie C 2021/2022.

Nei giorni precedenti al match, la presentazione della maglia è stata accompagnata da una trovata originale e di grande impatto sfruttando la tecnologia del QR Code.

In giro per la città abruzzese, sono stati distribuiti degli adesivi con la forma del marchio di Erreà con un motivo rigato azzurro, al cui interno era raffigurato un codice da scansionare che svelava la nuova iniziativa.