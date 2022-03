Il Milan, il Real Madrid e il PSG sospendono i loro accordi con la società russa Fonbet

(di Emanuele de Laugier) – Il Milan ha sospeso la sua partnership con la società russa Fonbet a causa dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Il contratto tra le parti era stato firmato nel gennaio del 2021, quando l’azienda era diventata il nuovo “Official Sports Betting Partner” dei rossoneri in Russia e nella regione della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), un’organizzazione internazionale composta da nove delle 15 ex repubbliche sovietiche.

Nell’ambito dell’accordo, il marchio di Fonbet era visibile nel territorio russo e nella Comunità degli Stati Indipendenti durante le partite casalinghe di Serie A del Milan, oltre che sul sito ufficiale rossonero e sull’app mobile. Inoltre, la collaborazione comprendeva anche alcune promozioni per i clienti della società di scommesse, così come la produzione di contenuti esclusivi per i tifosi rossoneri in Russia e nei Paesi della CSI.

Oltre al Milan, anche il Real Madrid ha sospeso la sua partnership con Fonbet, iniziata anch’essa nel gennaio del 2021. Il club spagnolo ha comunicato che l’azienda russa non fornirà più estrazioni di premi, bonus, quote migliorate o eventi sui social media per i tifosi del Real.

Negli ultimi giorni, anche il Paris Saint Germain ha annunciato la sospensione dell’accordo siglato nel 2019 con Fonbet, tuttavia la squadra francese non ha cessato tutti i suoi legami con la Russia. Infatti, il club transalpino ha comunicato la decisione di mantenere ancora attiva la sua accademia giovanile a Mosca, che ospita 500 bambini in questa stagione. Oltre a quella nel territorio russo, il PSG gestisce altre 152 accademie in 17 paesi del mondo.

Il club di Parigi non è l’unico grande club europeo che ha preso questa posizione sulle scuole calcio in Russia, difatti anche Juventus, Inter e Barcelona hanno lasciato aperte le loro rispettive accademie nel territorio russo.