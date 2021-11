Una maglia “Heritage” targata Macron per il Club Brugge

Ben 17 campionati belgi, 11 Coppe del Belgio e 16 Supercoppe del Belgio rappresentano il palmares del Club Brugge che, insieme a Macron, the Hero company e sponsor tecnico dei Blauw en Zwart, ha presentato ‘The Heritage’: una speciale maglia caratterizzata da tutti i successi nazionali collezionati dal club, a partire dal primo scudetto conquistato nella stagione 1919-1920. Un vero e proprio omaggio ai 130 anni di orgoglio e gloria della società belga.

‘The Heritage’ ha il collo a polo con chiusura a tre bottoni. Il colletto, le spalle e le maniche sono in azzurro, quest’ultime con bordi in maglieria blu navy. Il blu navy è il colore dominante della maglia che presenta anteriormente, in grafica embossata e tono su tono, cinque bande verticali che sono formate dalla stagione e dal titolo vinto in quell’occasione. Sul petto a destra, in azzurro, è presente il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma del Club Brugge.

Nel retro, sotto al colletto, è ricamata in bianco la scritta “NO SWEAT, NO GLORY”, motto del club, ma anche l’impegno che ogni giocatore si assume quando indossa la maglia neroazzurra di questa squadra. Sul fondo maglia, sempre in grafica embossata e tono su tono, è stampato l’anno di fondazione del club belga: 1891.

I pantaloncini sono in blu navy, mentre i calzettoni sono azzurri con bordo superiore in blu navy e presentano davanti il Macron Hero e sul polpaccio l’acronimo FCB (Football Club Bruges). La maglia ha una vestibilità Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh favorisce la traspirabilità del capo.

Macron conferma ancora una volta la capacità di esaltare attraverso design unici e curati nei dettagli la storia dei suoi club, rendendo i kit gara, realizzati con materiali di alta qualità e tecnicità, dei capi esclusivi e dal forte impatto emozionale.

‘The Heritage’, così come gli altri kit 2021-2022 del Club Brugge sono disponibili sul sito ufficiale del club e nella sezione appositamente dedicata ai Blauw en Zwart sul sito macron.com.