AC MILAN E SONY PICTURES INSIEME IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL FILM “GHOSTBUSTERS: LEGACY”

Due brand iconici del calcio e del cinema internazionale si uniscono in un’esclusiva collaborazione. AC Milan e Sony Pictures sono lieti di annunciare un’esclusiva partnership che vede l’inizio di un percorso comune per la produzione di un suggestivo progetto in occasione del film Ghostbusters: Legacy, in uscita in Italia il prossimo 18 novembre.

Dall’unione di due brand simbolo del grande calcio e del grande cinema nasce la realizzazione di uno spot per la promozione dell’iconica serie cinematografica Ghostbusters, presto nei cinema con Ghostbusters: Legacy, nuovo e imperdibile capitolo della saga dedicato alle indimenticabili figure degli Acchiappafantasmi. La collaborazione unisce la tradizione di un film divenuto fenomeno culturale insieme all’innovazione e la spinta generazionale di AC Milan, verso un comune obiettivo: il passato ritorna e abbraccia il futuro grazie ad un unico legame.

Lo spot ha visto il coinvolgimento di quattro giocatori rossoneri: Alessio Romagnoli, Brahim Díaz, Alessandro Florenzi e Daniel Maldini che si sono improvvisati attori durante la loro divertente interpretazione.

A fare da sfondo al set è Milanello, cuore pulsante della squadra rossonera, dove i quattro protagonisti si preparano per una missione: sistemate ad hoc le classiche tute dei Ghostbusters sopra le maglie del Milan, il Capitano incita i compagni ad essere pronti a tutto. Special guest della scena è la Ecto1, la celebre e inconfondibile auto dei Ghostbusters, indiscussa protagonista del film in uscita.

Questo il claim in chiusura “Nessuna sfida è impossibile se in campo c’è la squadra giusta”: perfetto slogan motivazionale in vista delle prove più importanti.

Al progetto hanno partecipato anche Franco Baresi, Vice Presidente Onorario e Daniele Massaro, Brand Ambassador, protagonisti di un video teaser ambientato al Cinema Plinius in cui sono impegnati a guardare la versione del 1984.

La sinergia di AC Milan e Ghostbusters rappresenta la capacità dei due brand di innovarsi nel tempo e di suscitare un appeal continuo, entrando nel cuore delle generazioni sia presenti sia future.

Lo spot evidenzia uno dei temi principali del film ovvero il legame tra passato e futuro che si incontrano per affrontare nuove sfide. Una collaborazione che unisce differenti generazioni di amanti del cinema e del grande sport in un’atmosfera sospesa tra la nostalgia e una nuova e rinnovata energia.

Nel film una madre single e i suoi due figli, arrivati in una piccola città, iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.