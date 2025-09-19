Una balena di Bitcoin dell’era 2014 si risveglia: 1.000 BTC in movimento dopo 11 anni.

Un wallet Bitcoin dormiente da 11 anni ha trasferito 1.000 BTC, per un valore oggi pari a circa 116 milioni di dollari. L’episodio si inserisce nel trend dei risvegli delle balene di Bitcoin, mentre Bitcoin Hyper, innovativo Layer-2 per BTC, ha già superato i 16,5 milioni di dollari in prevendita.

Un’altra “balena dormiente” di Bitcoin si è risvegliata, scuotendo la community crypto e alimentando le speculazioni sul futuro del mercato. Questa settimana, un wallet che non mostrava attività da oltre 11 anni ha improvvisamente trasferito 1.000 BTC, per un valore di circa 116,6 milioni di dollari. Questo evento, l’ultimo di una serie di “risvegli” di wallet antichi, avviene in un momento di forte slancio per Bitcoin, che si attesta in questo momento sopra i 116.000 dollari, e solleva interrogativi sulle intenzioni di questi misteriosi detentori a lungo termine.

I dettagli della transazione: da 847.000 a 116 milioni di dollari

Secondo i dati della piattaforma di analisi on-chain Lookonchain, il wallet in questione, identificato dall’indirizzo “1NzH…DrtpZo”, ha ricevuto i suoi 1.000 BTC nel lontano gennaio 2014. All’epoca, il valore di un singolo Bitcoin era di circa 847 dollari, per un investimento totale di 847.000 dollari. Oggi, quel capitale si è trasformato in una fortuna da oltre 116 milioni di dollari, un guadagno di circa il 13.700%.

L’intera somma è stata trasferita a quattro nuovi indirizzi, e al momento né la proprietà del wallet originale né la destinazione finale dei fondi sono state identificate. Questo tipo di movimento genera sempre un acceso dibattito: si tratta di un “hodler” originale che sta finalmente prendendo profitto, o di una riorganizzazione strategica del portafoglio in vista di una nuova fase di mercato?

Un trend in crescita: perché le balene dormienti si stanno risvegliando?

Il risveglio di questo wallet non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, con il mercato in piena fase rialzista, si è assistito a un’attività crescente da parte di indirizzi inattivi da tempo.

La scorsa settimana: Un wallet inattivo da quasi 13 anni ha spostato una parte dei suoi 445 BTC, inviandone 5 a un indirizzo dell’exchange Kraken, un probabile segnale di vendita.

Un wallet inattivo da quasi 13 anni ha spostato una parte dei suoi 445 BTC, inviandone 5 a un indirizzo dell’exchange Kraken, un probabile segnale di vendita. A luglio: Una balena dell’era di Satoshi Nakamoto ha venduto oltre 80.000 BTC (per un valore di oltre 9 miliardi di dollari) tramite Galaxy Digital, come parte di una strategia di pianificazione patrimoniale.

Questi eventi, sebbene non coordinati, indicano una tendenza: i primi investitori stanno iniziando a muovere i loro capitali, vuoi per diversificare, per prendere profitto, o per riorganizzare le proprie finanze.

Se da un lato l’invio di fondi a un exchange può segnalare un’imminente pressione di vendita, la semplice suddivisione in nuovi wallet, come nel caso di questi giorni, è spesso interpretata come una misura di sicurezza o di preparazione a mosse future.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.