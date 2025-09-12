MMA – Francoforte e Oktagon #76 attende l’icona Vespaziani.



Patrick “Il Gladiatore” Vespaziani, attualmente al 3º posto nella divisione dei pesi massimi di OKTAGON, tornerà nella gabbia il 20 settembre davanti al pubblico di casa. E se c’è una cosa per cui è famoso, è per non lasciare ai suoi avversari molto tempo a disposizione. Quattro incontri da professionista – quattro vittorie, tutte concluse prima del limite. Nell’ultima uscita ha fatto qualcosa di incredibile: ha demolito Zeljkovic in appena 41 secondi. Riuscirà a fare lo stesso contro il coriaceo polacco Biernat.

DAL CASA-FAMIGLIA ALLA FORZA D’ELITE DEI PARACADUTISTI

La storia di Patrick non riguarda solo i combattimenti nella gabbia. Tra i 15 e i 19 anni ha vissuto in una casa-famiglia, dove ha imparato a farsi valere. In seguito ha trascorso otto lunghi anni nell’esercito come paracadutista. Da quel periodo ha portato con sé non solo disciplina e resilienza, ma anche esperienze dure – come quando il suo paracadute non si aprì correttamente al primo lancio. Ha superato ogni sfida, e quella forza lo alimenta ancora oggi. Gli anni militari sono rappresentati anche dai tatuaggi imponenti che coprono la sua schiena.

UN INIZIO TARDIVO, UNA SCALATA RAPIDA

Patrick è arrivato alle MMA relativamente tardi – ha debuttato tra i professionisti a 30 anni. Ma ciò che altri impiegano anni a raggiungere, lui lo ha ottenuto in soli due anni, grazie a un lavoro incessante nella palestra MMA Spirit. Aveva anche un solido background nella striking: 14 match di Muay Thai, con 11 vittorie. Il passaggio alle MMA è stato una sfida, ma i risultati parlano chiaro: è stata la scelta giusta. E con quasi due metri di altezza e un fisico scolpito, sembra un vero gigante anche tra i pesi massimi.

SCONTRO A FRANCOFORTE E LA CORSA ALL’ORO

“Il Gladiatore” occupa attualmente la terza posizione nel ranking dei pesi massimi di OKTAGON. Un’altra vittoria potrebbe lanciarlo nella corsa al titolo. Con il campione Will Fleury pronto ad affrontare il rientrante Martin Buday, Patrick ha un solo obiettivo: smantellare Biernat con ferocia e dimostrare a tutti che c’è un nuovo contendente nei pesi massimi pronto a prendersi tutto.

Il 20 settembre, la Festhalle di Francoforte tremerà fino alle fondamenta. I fan assisteranno non solo al ritorno della leggenda locale Daniel Weichel e della stella Frederic Vosgröne, ma anche a Patrick Vespaziani, determinato a dimostrare, davanti alla sua gente, di appartenere all’élite assoluta della divisione dei pesi massimi.