Locauto si lega per l’intera stagione 2025/2026 alla LBA.

La Lega Basket Serie A ha annunciato oggi l’accordo con Locauto, azienda operante in Italia nel settore del noleggio di auto e veicoli commerciali a breve, medio e lungo termine. Sarà Official Rent-a-Car Partner per l’intera stagione sportiva 2025/26.

La partnership, realizzata con il supporto di Infront, Official Advisor di LBA, porterà la presenza del brand in tutte le principali competizioni: dalla Frecciarossa Supercoppa alla Serie A Unipol 2025/26, dalla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia fino ai Playoff Scudetto, alle LBA Finals e a tutte le tappe della IBSA NextGen Cup.

Oltre alla visibilità negli eventi più importanti della stagione, la collaborazione con LBA vedrà Locauto protagonista anche nel mondo digitale, con la produzione di contenuti esclusivi sui canali ufficiali della Lega pensati per coinvolgere la community dei tifosi e portarli ancora più vicino all’emozione del basket. Nel corso della stagione saranno inoltre previste iniziative dedicate, tra cui una speciale scontistica riservata alla community per il noleggio di auto e furgoni in tutta Italia.