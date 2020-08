Un poster futurista scambiato per apologia del Fascismo. L’ignoranza regna sovrana!

Scelto il manifesto ufficiale per la promozione del GP d’Italia 2020 (circuito di Monza, dal 4 al 6 settembre prossimi) ed è subito polemica. Nell’immagine appaiono i cordoli di Monza, la Villa Reale di Monza e le Frecce tricolori. ll tutto in una rielaborazione “futurista” per comunicare energia, dinamicità e velocità.

Fin qui l’analisi tecnico-grafica del nuovo poster, ma qualcuno ha voluto vederci un messaggio di ispirazione “fascista”. Una polemica inutile, quanto sterile. Futurismo non fa assolutamente rima con fascismo e chi vuole “vederlo” non sa di cosa sta parlando. Secondo alcuni il manifesto richiamerebbe “atmosfere” fasciste per il suo stile “futurista” e l’utilizzo del tricolore. Un’assurdità nell’assurdità: come se l’immagine del tricolore potesse essere interpretata come “apologia del Fascismo”.

A questi “ignoranti“ (letteralmente coloro che non sanno) è bene precisare che il movimento artistico del futurismo, pur essendosi sviluppato nel periodo del fascismo, non ha mai avuto un collegamento diretto con il pensiero politico in oggetto. Anzi molti artisti di quel periodo avevano posizioni molto lontane, per non dire antitetiche, da ciò che stava avvenendo nel paese. Angelo Argento presidente dell’associazione nazionale “Cultura Italiae” ha correttamente dichiarato: “Queste critiche infondate (futurismo, cultura razionalistica, ecc.) sanno molto di “cancel culture”.

“Questo dibattito” – ha sottolineato un altro membro dell’associazione culturale – “da condannare o meno in quanto anticamera o prodotto del fascismo è molto provinciale, molto “social” e davvero gravemente ignorante”: